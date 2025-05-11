Трамп зробив заяву після відмови путіна почати перемир'я з 12 травня: подробиці
Київ • УНН
Дональд Трамп прокоментував заяву путіна про переговори, підкресливши готовність США працювати з обома сторонами. Він анонсував важливий тиждень у цьому контексті.
Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп прокоментував нічні заяви російського диктатора володимира путіна про прямі переговори з Україною. Глава Білого Дому заявив, що продовжить працювати з обома сторонами, а майбутній тиждень буде "великим". Про це інформує УНН із посиланням на публікацію американського лідера у соцмережі Truth Social.
Деталі
У неділю, 11 травня, Президент Дональд Трамп зробив першу заяву, опублікувавши відповідний допис, після того, як президент рф володимир путін на прес-конференції у кремлі фактично відкинув його ідею про перемир'я з 12 травня.
"Потенційно великий день для Росії та України! Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані, коли ця нескінченна "кривава баня", сподіваюся, закінчиться. Це буде абсолютно новий і набагато кращий СВІТ. Я продовжуватиму працювати з обома сторонами, щоб переконатися, що це станеться. США хочуть зосередитися на відновленні та торгівлі. Попереду великий тиждень!", - написав Трамп.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський заявляв, що з понеділка, 12 травня має розпочатися повне й безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Він зазначив, що забезпечити моніторинг безумовного припинення вогню, цілком можливо у координації з США.
Перед цим очільник МЗС України Андрій Сибіга заявляв, що після зустрічі Коаліції охочих всі п’ять лідерів — Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер — провели телефонну розмову з Дональдом Трампом щодо мирних зусиль. Україна та всі союзники готові до повного припинення вогню щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка.
Спеціальний представник президент США Кіт Келлог підтвердив позицію США щодо тиску на росію у разі, якщо з понеділка путін не погодиться на 30-денне перемирʼя.
На прес-конференції у кремлі у ніч проти 11 травня президент рф володимир путін заявив журналістам, що росія готова відновити мирні переговори з Україною 15 травня в Стамбулі. За словами правителя кремля, Київ саботував попередні ініціативи припинення вогню і майже одразу розпочав масштабні атаки.
Туреччина готова взяти на себе контроль за дотриманням припинення вогню в Україні11.05.25, 06:47 • 1896 переглядiв