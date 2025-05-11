Туреччина готова взяти на себе контроль за дотриманням припинення вогню в Україні
Київ • УНН
Хакан Фідан заявив про готовність Туреччини приєднатися до моніторингу припинення вогню в Україні. Анкара підтримує ініціативу коаліції та територіальну цілісність України.
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час телефонної розмови з представниками "коаліції охочих" у Києві в суботу, 10 травня, висловив готовність Анкари приєднатися до моніторингу дотримання режиму припинення вогню. Про це інформує агенція Reuters із посиланням на джерела, передає УНН.
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Як повідомили інформагенції джерела в МЗС Туреччини, міністр закордонних справ Хакан Фідан підтримав ініціативу коаліції, підтвердивши відданість Туреччини територіальній цілісності України. Він також висловив готовність Анкари сприяти встановленню безумовного припинення вогню та заявив, що Туреччина готова взяти на себе функцію моніторингу його дотримання у разі досягнення відповідної домовленості.
Нагадаємо
На прес-конференції у кремлі у ніч проти 11 травня президент рф володимир путін заявив журналістам, що росія готова відновити мирні переговори з Україною 15 травня в Стамбулі. За словами правителя кремля, Київ саботував попередні ініціативи припинення вогню і майже одразу розпочав масштабні атаки.