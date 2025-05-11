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Турция готова взять на себя контроль за соблюдением прекращения огня в Украине

Киев • УНН

 • 492 просмотра

Хакан Фидан заявил о готовности Турции присоединиться к мониторингу прекращения огня в Украине. Анкара поддерживает инициативу коалиции и территориальную целостность Украины.

Турция готова взять на себя контроль за соблюдением прекращения огня в Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время телефонного разговора с представителями "коалиции желающих" в Киеве в субботу, 10 мая, выразил готовность Анкары присоединиться к мониторингу соблюдения режима прекращения огня. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Как сообщили информагентству источники в МИД Турции, министр иностранных дел Хакан Фидан поддержал инициативу коалиции, подтвердив приверженность Турции территориальной целостности Украины. Он также выразил готовность Анкары содействовать установлению безусловного прекращения огня и заявил, что Турция готова взять на себя функцию мониторинга его соблюдения в случае достижения соответствующей договоренности.

Напомним

На пресс-конференции в кремле в ночь на 11 мая президент россии владимир путин заявил журналистам, что россия готова возобновить мирные переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. По словам правителя кремля, Киев саботировал предыдущие инициативы прекращения огня и почти сразу начал масштабные атаки.

Вита Зеленецкая

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