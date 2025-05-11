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Трамп сделал заявление после отказа путина начать перемирие с 12 мая: подробности

Киев • УНН

 • 928 просмотра

Дональд Трамп прокомментировал заявление путина о переговорах, подчеркнув готовность США работать с обеими сторонами. Он анонсировал важную неделю в этом контексте.

Трамп сделал заявление после отказа путина начать перемирие с 12 мая: подробности

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп прокомментировал ночное заявление российского диктатора владимира путина о прямых переговорах с Украиной. Глава Белого Дома заявил, что продолжит работать с обеими сторонами, а предстоящая неделя будет "большой". Об этом информирует УНН со ссылкой на публикацию американского лидера в соцсети Truth Social.

Детали

В воскресенье, 11 мая, Президент Дональд Трамп сделал первое заявление, опубликовав соответствующее сообщение, после того, как президент рф владимир путин на пресс-конференции в кремле фактически отверг его идею о перемирии с 12 мая.

"Потенциально великий день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, когда эта бесконечная "кровавая баня", надеюсь, закончится. Это будет совершенно новый и намного лучший МИР. Я буду продолжать работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет. США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле. Впереди большая неделя!", - написал Трамп.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявлял, что с понедельника, 12 мая должно начаться полное и безусловное прекращение огня по меньшей мере на 30 дней. Он отметил, что обеспечить мониторинг безусловного прекращения огня, вполне возможно в координации с США.

Перед этим глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял, что после встречи Коалиции желающих все пять лидеров — Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер — провели телефонный разговор с Дональдом Трампом относительно мирных усилий. Украина и все союзники готовы к полному прекращению огня по меньшей мере на 30 дней, начиная уже с понедельника.

Специальный представитель президент США Кит Келлог подтвердил позицию США относительно давления на россию в случае, если с понедельника путин не согласится на 30-дневное перемирие. 

На пресс-конференции в кремле в ночь на 11 мая президент рф владимир путин заявил журналистам, что россия готова возобновить мирные переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. По словам правителя кремля, Киев саботировал предыдущие инициативы прекращения огня и почти сразу начал масштабные атаки.  

Турция готова взять на себя контроль за соблюдением прекращения огня в Украине11.05.25, 06:47 • 1364 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
Андрей Сибига
Кит Келлогг
Дональд Трамп
Эммануэль Макрон
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