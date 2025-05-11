У кремлі зібралися російські та іноземні журналісти в очікуванні прес-конференції путіна
Київ • УНН
путін зустрінеться у тому числі із західними кореспондентами CNN, NBC та BBC. За словами пєскова, заява президента рф буде змістовною, але прес-конференція пройде без питань.
У ніч проти неділі, 11 травня президент рф володимир путін виступить з прес-конференцією та відповість на низку питань. Про це повідомляє офіційний Telegram-канал кремля, інформагенція ТАСС, передає УНН.
Журналісти активно збираються на прес-конференцію у Малахітовому фойє Великого кремлівського палацу. Хоча час початку ще не оголошений, зайняті майже всі місця. Присутні зарубіжні репортери, зокрема з BBC, CNN, NBC.
У неділю, 11 травня о 00:05 (за Київським часом) офіційний Telegram-канал кремля оприлюднив відео з підписом: "російські та іноземні журналісти в очікуванні прес-конференції Президента".
Яе пише ТАСС, заява путіна для журналістів буде змістовною, але прес-конференція пройде без питань через пізній час, уточнив пєсков.
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