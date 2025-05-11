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Макрон озвучив елементи стримування рф після початку перемир'я
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У кремлі зібралися російські та іноземні журналісти в очікуванні прес-конференції путіна

Київ • УНН

 • 132 перегляди

путін зустрінеться у тому числі із західними кореспондентами CNN, NBC та BBC. За словами пєскова, заява президента рф буде змістовною, але прес-конференція пройде без питань.

У кремлі зібралися російські та іноземні журналісти в очікуванні прес-конференції путіна

У ніч проти неділі, 11 травня президент рф володимир путін виступить з прес-конференцією та відповість на низку питань. Про це повідомляє офіційний Telegram-канал кремля, інформагенція ТАСС, передає УНН.

Журналісти активно збираються на прес-конференцію у Малахітовому фойє Великого кремлівського палацу. Хоча час початку ще не оголошений, зайняті майже всі місця. Присутні зарубіжні репортери, зокрема з BBC, CNN, NBC.

- пише ТАСС.

У неділю, 11 травня о 00:05 (за Київським часом) офіційний Telegram-канал кремля оприлюднив відео з підписом: "російські та іноземні журналісти в очікуванні прес-конференції Президента".

Яе пише ТАСС, заява путіна для журналістів буде змістовною, але прес-конференція пройде без питань через пізній час, уточнив пєсков.

Нагадаємо

У суботу, 10 травня, Президент Володимир Зеленський заявив про очікування відповіді від росії щодо припинення вогню на 30 днів, починаючи з 12 травня. Він наголосив, що це створить шанс для дипломатії.

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Лідери Франції, Німеччини, Польщі, Британії та України ухвалили заяву щодо необхідності перемир'я10.05.25, 21:48 • 1152 перегляди

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