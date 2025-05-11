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В кремле собрались российские и иностранные журналисты в ожидании пресс-конференции путина

Киев • УНН

 • 120 просмотра

путин встретится в том числе с западными корреспондентами CNN, NBC и BBC. По словам пескова, заявление президента россии будет содержательным, но пресс-конференция пройдет без вопросов.

В кремле собрались российские и иностранные журналисты в ожидании пресс-конференции путина

В ночь на воскресенье, 11 мая президент рф владимир путин выступит с пресс-конференцией и ответит на ряд вопросов. Об этом сообщает официальный Telegram-канал кремля, информагенство ТАСС, передает УНН.

Журналисты активно собираются на пресс-конференцию в Малахитовом фойе Большого кремлевского дворца. Хотя время начала еще не объявлено, заняты почти все места. Присутствуют зарубежные репортеры, в частности из BBC, CNN, NBC.

- пишет ТАСС.

В воскресенье, 11 мая в 00:05  официальный Telegram-канал кремля обнародовал видео с подписью: "российские и иностранные журналисты в ожидании пресс-конференции Президента".

По информации ТАСС, заявление путина для журналистов будет содержательным, но пресс-конференция пройдет без вопросов из-за позднего времени, уточнил Песков.

Напомним

В субботу, 10 мая, Президент Владимир Зеленский заявил об ожидании ответа от россии о прекращении огня на 30 дней, начиная с 12 мая. Он подчеркнул, что это создаст шанс для дипломатии.

Представитель путина песков заявил, что россия "обещает подумать" над предложением Украины о 30-дневном перемирии

Лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины приняли заявление о необходимости перемирия10.05.25, 21:48 • 1150 просмотров

Вита Зеленецкая

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