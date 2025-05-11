В кремле собрались российские и иностранные журналисты в ожидании пресс-конференции путина
Киев • УНН
путин встретится в том числе с западными корреспондентами CNN, NBC и BBC. По словам пескова, заявление президента россии будет содержательным, но пресс-конференция пройдет без вопросов.
В ночь на воскресенье, 11 мая президент рф владимир путин выступит с пресс-конференцией и ответит на ряд вопросов. Об этом сообщает официальный Telegram-канал кремля, информагенство ТАСС, передает УНН.
Журналисты активно собираются на пресс-конференцию в Малахитовом фойе Большого кремлевского дворца. Хотя время начала еще не объявлено, заняты почти все места. Присутствуют зарубежные репортеры, в частности из BBC, CNN, NBC.
В воскресенье, 11 мая в 00:05 официальный Telegram-канал кремля обнародовал видео с подписью: "российские и иностранные журналисты в ожидании пресс-конференции Президента".
По информации ТАСС, заявление путина для журналистов будет содержательным, но пресс-конференция пройдет без вопросов из-за позднего времени, уточнил Песков.
Напомним
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