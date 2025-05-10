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Лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины приняли заявление о необходимости перемирия

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Лидеры пяти стран призвали к полному прекращению огня в Украине минимум на 30 дней. В случае отказа россии, будут применены санкции к банковскому и энергетическому секторам.

Лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины приняли заявление о необходимости перемирия

Президент Владимир Зеленский опубликовал совместное заявление лидеров Франции, Германии, Польши, Великобритании и Украины по итогам встречи в Киеве 10 мая. Об этом информирует УНН со ссылкой на Facebook-страницу Владимира Зеленского.

Детали

В заявлении говорится о необходимости полного и безусловного прекращения огня минимум на 30 суток, а также о применении санкций к банковскому и энергетическому секторам россии в случае ее отказа о перемирии.

Полный текст заявления:

"В субботу, 10 мая 2025 года, лидеры Франции, Германии, Польши, Великобритании и Украины встретились в Киеве.

Они согласились, что с понедельника, 12 мая, должно быть полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 суток.

Они согласились, что безусловное прекращение огня по определению не может быть ограничено никакими условиями. Если Россия будет выдвигать такие условия, это можно рассматривать только как попытку продолжить войну и подорвать дипломатию.

Они требуют, чтобы прекращение огня было всеобъемлющим: в воздухе, на море и на суше.

Они подчеркнули, что это требует эффективного мониторинга, который может быть успешно реализован в тесной координации с Соединенными Штатами.

Они согласились, что прекращение огня должно продолжаться минимум 30 суток, чтобы создать пространство для дипломатии. В течение этого периода дипломатическая работа должна быть сосредоточена на определении безопасностных, политических и гуманитарных принципов мира.

Они приветствовали то, что призыв к прекращению огня и проведению содержательных переговоров поддерживает как Европа, так и Соединенные Штаты.

Они подчеркнули чрезвычайную важность укрепления Сил обороны и безопасности Украины как главной гарантии суверенитета и безопасности Украины. Основным элементом гарантий безопасности Украины также должны стать гарантийные силы (контингент).

Они согласились: если Россия откажется от полного и безусловного прекращения огня, следует применить более жесткие санкции к ее банковскому и энергетическому секторам, нацеленные на ископаемое топливо, нефть и теневой флот.

Они договорились принять мощный 17-й пакет санкций ЕС и скоординировать его с санкциями, которые ввели Великобритания и Норвегия, а также Соединенные Штаты.

Они договорились продолжить работу над эффективным использованием замороженных российских активов и обсудить этот вопрос на следующем саммите G7.

Они выразили готовность и в дальнейшем укреплять оборону Украины, особенно украинскую армию. Это должно предусматривать финансирование оборонной устойчивости и инвестиции в производство вооружений как в Украине, так и в европейских странах в рамках совместных проектов".

Четыре лидера "коалиции желающих" призвали рф к 30-дневному прекращению огня для переговоров10.05.25, 11:28 • 2424 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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