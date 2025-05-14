Президент Бразилии попросит путина провести переговоры с Зеленским в Стамбуле

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что лично призовет российского диктатора владимира путина встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Турции во время для переговоров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Le Monde.

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Я попытаюсь поговорить с путиным – сказал президент на пресс-конференции в Пекине перед запланированной остановкой в москве.

Мне ничего не стоит сказать ему: "Эй, товарищ путин, поезжай в Стамбул на переговоры, ради Бога" - добавил он.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским диктатором владимиром путиным в Анкаре или Стамбуле. Если путин прибудет, то украинский лидер готов сделать все, чтобы договориться о прекращении огня.

Представитель российского диктатора владимира путина дмитрий песков заявлял, что делегация россии прибудет в Стамбул 15 мая и будет ждать там украинскую сторону.

российские "СМИ" распространяли слухи, что путин не полетит в Стамбул для переговоров с Владимиром Зеленским. Сообщалось, что "служба безопасности президента" не планирует визит российского диктатора в Турцию. При этом сообщалось, что к полету в Стамбул готовят борт летного отряда "россия" для лаврова и ушакова.

Спецпосланник США Кит Келлог выразил надежду, что президент рф владимир путин примет участие в возможных мирных переговорах в Стамбуле.

Дональд Трамп заявлял, что Госсекретарь США Марко Рубио примет участие в мирных переговорах по войне в Украине, которые состоятся в Турции в четверг, 15 мая.