Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що особисто закличе російського диктатора володимира путіна зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським у Туреччині під час для переговорів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Le Monde.

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Я спробую поговорити з путіним – сказав президент на прес-конференції в Пекіні перед запланованою зупинкою в москві.

Мені нічого не коштує сказати йому: "Гей, товаришу путін, їдь до Стамбула на переговори, заради Бога" - додав він.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з російським диктатором володимиром путінм в Анкарі чи Стамбулі. Якщо путін прибуде, то український лідер готовий зробити все, щоб домовитися про припинення вогню.

Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков заявляв, що делегація росії прибуде до Стамбула 15 травня і чекатиме там на українську сторону.

російські "ЗМІ" ширили чутки, що путін не полетить до Стамбула для переговорів з Володимиром Зеленським. Повідомлялося, що "служба безпеки президента" не планує візит російського диктатора до Туреччини. При цьому повідомлялося, що до польоту до Стамбула готують борт льотного загону "росія" для лаврова та ушакова.

Спецпосланець США Кіт Келлог висловив сподівання, що президент рф володимир путін візьме участь у можливих мирних переговорах у Стамбулі.

Дональд Трамп заявляв, що Держсекретар США Марко Рубіо візьме участь у мирних переговорах щодо війни в України, які відбудуться в Туреччині у четвер, 15 травня.