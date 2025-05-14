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Сторони намагаються узгодити свої позиції: глава МЗС Туреччини про переговори України та рф

Київ • УНН

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За словами глави МЗС Туреччини, сторони намагаються дійти згоди, не втрачаючи позицій. Анкара пропонує майданчик для переговорів між путіним і Зеленським.

Сторони намагаються узгодити свої позиції: глава МЗС Туреччини про переговори України та рф

Україна та росія намагаються узгодити свої позиції. Вони намагаються зробити це, не втрачаючи позицій у публічній дипломатії та стратегічній політичній комунікації. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в ефірі TRT Haber, передає УНН.

Зараз відбувається неймовірно інтенсивний дипломатичний обмін. Багато сторін ведуть переговори одна з одною. Завтра у Стамбулі заплановані переговори. Є певні делегації. Є делегації, склад яких ще визначається 

- сказав Фідан.

Головний дипломат Туреччини зазначив, що точний формат ще не зрозумілий.

Зараз сторони намагаються узгодити свої позиції. З іншого боку, звичайно, вони намагаються зробити це, не втрачаючи позицій у публічній дипломатії та стратегічній політичній комунікації. Ми це розуміємо, чесно кажучи. Тому що кожен має свою базу…Але важлива стратегічна мета для нас — якомога швидше досягти припинення вогню та розпочати систематичні мирні переговори. Це дуже важливе питання для нашого регіону 

- заявив Фідан.

Доповнення

Міністри закордонних справ Туреччини Хакан Фідан та України Андрій Сибіга обговорили зусилля щодо досягнення припинення вогню та тривалого миру між росією та Україною, а також запланований візит Президента Володимира Зеленського до Анкари.

глава кремля володимир путін поки що не погодився особисто взяти участь у переговорах у Туреччині, запланованих на четвер, попри те, що сам це пропонував. Президент України Володимир Зеленський заявив, що не буде вести переговори з жодним представником росії, окрім самого путіна.

Президент США Дональд Трамп продовжив висловлювати зацікавленість у поїздці до Туреччини для можливої зустрічі з високими ставками між Зеленським і путіним, заявивши в середу, що путін "хотів би, щоб я був там", і це залишається "можливістю".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Андрій Сибіга
Дональд Трамп
Стамбул
Хакан Фідан
Анкара
Туреччина
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