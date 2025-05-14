Сторони намагаються узгодити свої позиції: глава МЗС Туреччини про переговори України та рф
Київ • УНН
За словами глави МЗС Туреччини, сторони намагаються дійти згоди, не втрачаючи позицій. Анкара пропонує майданчик для переговорів між путіним і Зеленським.
Україна та росія намагаються узгодити свої позиції. Вони намагаються зробити це, не втрачаючи позицій у публічній дипломатії та стратегічній політичній комунікації. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в ефірі TRT Haber, передає УНН.
Зараз відбувається неймовірно інтенсивний дипломатичний обмін. Багато сторін ведуть переговори одна з одною. Завтра у Стамбулі заплановані переговори. Є певні делегації. Є делегації, склад яких ще визначається
Головний дипломат Туреччини зазначив, що точний формат ще не зрозумілий.
Зараз сторони намагаються узгодити свої позиції. З іншого боку, звичайно, вони намагаються зробити це, не втрачаючи позицій у публічній дипломатії та стратегічній політичній комунікації. Ми це розуміємо, чесно кажучи. Тому що кожен має свою базу…Але важлива стратегічна мета для нас — якомога швидше досягти припинення вогню та розпочати систематичні мирні переговори. Це дуже важливе питання для нашого регіону
Доповнення
Міністри закордонних справ Туреччини Хакан Фідан та України Андрій Сибіга обговорили зусилля щодо досягнення припинення вогню та тривалого миру між росією та Україною, а також запланований візит Президента Володимира Зеленського до Анкари.
глава кремля володимир путін поки що не погодився особисто взяти участь у переговорах у Туреччині, запланованих на четвер, попри те, що сам це пропонував. Президент України Володимир Зеленський заявив, що не буде вести переговори з жодним представником росії, окрім самого путіна.
Президент США Дональд Трамп продовжив висловлювати зацікавленість у поїздці до Туреччини для можливої зустрічі з високими ставками між Зеленським і путіним, заявивши в середу, що путін "хотів би, щоб я був там", і це залишається "можливістю".