Стороны пытаются согласовать свои позиции: глава МИД Турции о переговорах Украины и рф

Украина и россия пытаются согласовать свои позиции. Они пытаются сделать это, не теряя позиций в публичной дипломатии и стратегической политической коммуникации. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире TRT Haber, передает УНН.

Сейчас происходит невероятно интенсивный дипломатический обмен. Многие стороны ведут переговоры друг с другом. Завтра в Стамбуле запланированы переговоры. Есть определенные делегации. Есть делегации, состав которых еще определяется - сказал Фидан.

Главный дипломат Турции отметил, что точный формат еще не ясен.

Сейчас стороны пытаются согласовать свои позиции. С другой стороны, конечно, они пытаются сделать это, не теряя позиций в публичной дипломатии и стратегической политической коммуникации. Мы это понимаем, честно говоря. Потому что у каждого есть своя база…Но важная стратегическая цель для нас — как можно скорее достичь прекращения огня и начать систематические мирные переговоры. Это очень важный вопрос для нашего региона - заявил Фидан.

Дополнение

Министры иностранных дел Турции Хакан Фидан и Украины Андрей Сибига обсудили усилия по достижению прекращения огня и длительного мира между россией и Украиной, а также запланированный визит Президента Владимира Зеленского в Анкару.

глава кремля владимир путин пока что не согласился лично принять участие в переговорах в Турции, запланированных на четверг, несмотря на то, что сам это предлагал. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет вести переговоры ни с одним представителем россии, кроме самого путина.

Президент США Дональд Трамп продолжил выражать заинтересованность в поездке в Турцию для возможной встречи с высокими ставками между Зеленским и путиным, заявив в среду, что путин "хотел бы, чтобы я был там", и это остается "возможностью".