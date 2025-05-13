Відмова путіна від переговорів у Туреччині стане останнім сигналом - Єрмак

Якщо глава кремля володимир путін відмовиться від переговорів у Туреччині, це стане останнім сигналом про небажання росії закінчувати війну. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив під час онлайн-участі в сесії Копенгагенського демократичного саміту 2025, пише УНН з посиланням на повідомлення ОП.

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Україна готова до будь-якого формату переговорів із росією, але першочерговим має бути припинення вогню, наголосив Єрмак.

Керівник ОП вказав, що неможливо вести переговори, коли український народ цілодобово перебуває під атаками російських ракет і дронів, тому встановлення режиму припинення вогню є важливою та необхідною передумовою.

За його словами, станом на зараз росіяни не дали жодної відповіді щодо участі володимира путіна в переговорах у Туреччині.

Ми підтвердили, що Президент Зеленський готовий і буде в Туреччині. Вчора була дуже сильна й чітка заява президента Трампа, що він очікує присутності обох лідерів у Туреччині. Він також думає про можливість візиту туди. Вважаю, що, якщо володимир путін відмовиться приїхати до Туреччини, це буде останнім сигналом, що росія не хоче закінчувати цю війну, що росія не хоче й не готова до будь-яких перемовин - сказав Єрмак.

Він наголосив, що у разі відмови росії від перемовин має бути сильна реакція США та всього світу: нові санкції проти рф і збільшення військової допомоги Україні.

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Також очільник Офісу Глави держави також зазначив, що триває робота над формуванням гарантій безпеки для України. Уже, як повідомляється, є конкретні пропозиції від країн-партнерів, зокрема напрацювання коаліції охочих.

"Але найсерйозніша та найсильніша гарантія – це сильні, підготовлені, треновані Збройні Сили України. Ми працюємо над цим із нашими партнерами. Також ми очікуємо, що угода про корисні копалини зі США стане одним з елементів майбутньої системи гарантій безпеки", – сказав Єрмак.

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