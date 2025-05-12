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Відповіді Зеленському "досі немає", припинення вогню "росіяни ігнорують": Сибіга обговорив з міністрами у Лондоні санкції проти рф

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Зеленський запропонував зустріч з путіним у четвер, але відповіді немає. росія ігнорує перемир'я з 12 травня, продовжуючи атаки. Обговорюються санкції проти банківського сектору та енергетики рф.

Відповіді Зеленському "досі немає", припинення вогню "росіяни ігнорують": Сибіга обговорив з міністрами у Лондоні санкції проти рф

Президент України Володимир Зеленський висловив готовність до зустрічі з главою кремля володимиром путіним у четвер, але відповіді досі немає, тим часом росіяни ігнорують пропозицію припинення вогню з 12 травня, повідомив голова МЗС України Андрій Сибіга за підсумками міністерської зустрічі у Лондоні із колегами з Великої Британії, Італії, Іспанії, Німеччини, Польщі, Франції та ЄС, де, з його слів, узгодили стратегії дій цього тижня і обговорили санкції проти рф одночасно з новими пакетами оборонної допомоги Україні, пише УНН.

Деталі

"Я вдячний главі МЗС Великої Британії Девіду Ламмі за запрошення взяти онлайн участь у сьогоднішній лондонській зустрічі у нашому регулярному та ефективному форматі разом з нашими союзниками Німеччиною, Італією, Іспанією, Польщею, ЄС та Францією. Ключовими темами нашої сьогоднішньої зустрічі були мирні зусилля та наша спільна робота зі Сполученими Штатами. Ми узгодили стратегії наших дій цього тижня, який буде вирішальним для миру та відповідальності", - написав Сибіга у X.

"Я поділився найактуальнішою інформацією про реальну ситуацію на передовій, яку отримав безпосередньо від Головнокомандувача Сирського перед зустріччю. росіяни ігнорують пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Вони продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту. москва втрачає ще одну можливість покласти край вбивствам. Це ще раз демонструє, що єдина мета росії - продовжувати війну", - зазначив Сибіга.

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Натомість, наголосив голова МЗС, Україна докладає всіх зусиль, щоб припинити війну та дати шанс дипломатії.

"Президент України Володимир Зеленський навіть висловив готовність до особистої зустрічі з путіним у четвер, але відповіді досі немає", - вказав Сибіга.

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"Ми обговорили із союзниками рішучі кроки, включаючи санкції проти банківського сектору, центробанку рф, російської енергетики, які можуть бути здійснені одночасно з новими пакетами оборонної допомоги Україні. путін повинен розуміти наслідки відмови від мирних зусиль та продовження війни. Ми скоординували наші наступні кроки, контакти та зусилля цього тижня та надалі. Я вдячний Великій Британії, Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, Польщі та Європейському Союзу за їхню непохитну підтримку та невпинні зусилля для досягнення справедливого миру", - зазначив голова МЗС.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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