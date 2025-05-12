Міністри країн ЄС нагадали, що припинення вогню є передумовою для переговорів рф-Україна, але путін ігнорує

30-денне припинення бойових дій в російсько-українській війні є залишається передумовою для переговорів. Про це ідеться у заяві представників Європейської комісії та глав МЗС країн ЄС. Втім путін, очевидно, ігнорував крайній термін у понеділок, 12 травня.

Про це пише УНН із посиланням на Рolitico.

У кремлі мають прийти до розуміння, що припинення бойових дій в Україні перед переговорами - важливо. Про це попереджають лідери ЄС, зокрема міністри закордонних справ Франції, Іспанії, Німеччини, Італії та Європейської комісії.

Ця позиція з'явилась незважаючи на те, що президент США Дональд Трамп написав у неділю, що Україна повинна "НЕГАЙНО" погодитися на пропозицію путіна провести переговори цього четверга в Туреччині, - навіть без припинення вогню.

Водночас президент росії володимир путін, очевидно, ігнорує понеділок 12 травня, встановлений європейськими союзниками як необхідний термін початку припинення вогню, пише видання.

Високий представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас звинуватила путіна в "іграх" і сказала:

Якщо вони продовжують постійно бомбардувати Україну, якщо немає припинення вогню, не може бути переговорів під вогнем

Прибувши до Лондона на переговори з іншими міністрами закордонних справ Європи в понеділок, Каллас сказала:

Для того, щоб розпочати будь-які мирні переговори, має бути припинення вогню, і нам також потрібно побачити, що Росія цього хоче — проявити добру волю, сісти та поговорити з Україною