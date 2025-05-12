Міністри країн ЄС нагадали, що припинення вогню є передумовою для переговорів рф-Україна, але путін ігнорує

$41.550.04
46.750.13
ukenru
У Києві, окрім гепатиту А, фіксують спалах кору: що відомо
Ексклюзив
11:05 • 5394 перегляди

У Києві, окрім гепатиту А, фіксують спалах кору: що відомо

08:59 • 14569 перегляди

ЄС додатково виділить 900 млн євро на зброю Україні з доходів від активів рф

Ексклюзив
08:49 • 19957 перегляди

Експерт Козаченко про аграрну науку: лідерство у селекції зберігається, але є ризики

08:13 • 39341 перегляди

Євробачення 2025: де дивитися та як голосувати напередодні конкурсу

Ексклюзив
06:50 • 28368 перегляди

Легалізація криптовалют в Україні: що думають українці про таку ініціативу

Ексклюзив
06:38 • 33424 перегляди

71 річниця членства України в ЮНЕСКО: скільки українських об'єктів під підсиленим захистом організації

Ексклюзив
12 травня, 05:40 • 57457 перегляди

Тиждень трансформацій, емоційної глибини та неочікуваних змін: астрологічний прогноз на 12–18 травня

12 травня, 03:50 • 32272 перегляди

Британія збирає глав МЗС Європи для обговорення підтримки України

11 травня, 17:14 • 47934 перегляди

Ми очікуємо припинення вогню і особисто чекатиму на путіна в Туреччині - Зеленський

11 травня, 05:32 • 69465 перегляди

Трамп зробив заяву після відмови путіна почати перемир'я з 12 травня: подробиці

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
3.2м/с
33%
748мм
Популярнi новини

Над Україною за ніч збили 55 зі 108 ворожих дронів

12 травня, 05:48 • 35646 перегляди

Британія представить нові санкції проти рф на зустрічі європейських міністрів

06:36 • 11220 перегляди

Колишня Джоні Деппа вдруге стала мамою: акторка народила двійню

06:53 • 26734 перегляди

10 років безкарності та згасання антикорупційного флагмана: що показав перший "щорічний" аудит НАБУ

07:00 • 48888 перегляди

Британія планує приєднатися до сил ЄС за новим пактом про безпеку - The Times

07:26 • 17837 перегляди
Публікації

Євробачення 2025: де дивитися та як голосувати напередодні конкурсу

08:13 • 39312 перегляди

10 років безкарності та згасання антикорупційного флагмана: що показав перший "щорічний" аудит НАБУ

07:00 • 49194 перегляди

Тиждень трансформацій, емоційної глибини та неочікуваних змін: астрологічний прогноз на 12–18 травня
Ексклюзив

12 травня, 05:40 • 57440 перегляди

Що їсти у травні: сезонні продукти та прості рецепти

10 травня, 06:30 • 81045 перегляди

Безбар’єрність в умовах війни: що змінилося і чому інклюзія досі не працює на повну
Ексклюзив

9 травня, 11:02 • 188089 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Девід Ламмі

Кая Каллас

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Колишня Джоні Деппа вдруге стала мамою: акторка народила двійню

06:53 • 26968 перегляди

Лілі Коллінз повернулася до зйомок "Емілі в Парижі" з новонародженою донькою

11 травня, 12:16 • 28820 перегляди

У зіркових лелек Грицика та Одарки вилупилося п'яте пташеня

10 травня, 11:35 • 36222 перегляди

П’ять мотивуючих фільмів для саморозвитку: що подивитися вихідними

9 травня, 18:26 • 117118 перегляди

Спиляли легендарне дерево з фільму "Робін Гуд" у Британії: суд визнав винними двох чоловіків

9 травня, 15:40 • 64987 перегляди
Актуальне

Boeing 747

Криптовалюта

Євро

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Міністри країн ЄС нагадали, що припинення вогню є передумовою для переговорів рф-Україна, але путін ігнорує

Київ • УНН

 • 2396 перегляди

Міністри ЄС наголосили, що переговори з росією можливі лише після припинення вогню, але путін ігнорує встановлений термін. Зеленський чекатиме на президента рф в Туреччині.

Міністри країн ЄС нагадали, що припинення вогню є передумовою для переговорів рф-Україна, але путін ігнорує

30-денне припинення бойових дій в російсько-українській війні є залишається передумовою для переговорів. Про це ідеться у заяві представників Європейської комісії та глав МЗС країн ЄС. Втім путін, очевидно, ігнорував крайній термін у понеділок, 12 травня.

Про це пише УНН із посиланням на Рolitico.

Деталі

У кремлі мають прийти до розуміння, що припинення бойових дій в Україні перед переговорами - важливо. Про це попереджають лідери ЄС, зокрема міністри закордонних справ Франції, Іспанії, Німеччини, Італії та Європейської комісії.

Ця позиція з'явилась незважаючи на те, що президент США Дональд Трамп написав у неділю, що Україна повинна "НЕГАЙНО" погодитися на пропозицію путіна провести переговори цього четверга в Туреччині, - навіть без припинення вогню. 

Водночас президент росії володимир путін, очевидно, ігнорує понеділок 12 травня, встановлений європейськими союзниками як необхідний термін  початку припинення вогню, пише видання.

Високий представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас звинуватила путіна в "іграх" і сказала:

Якщо вони продовжують постійно бомбардувати Україну, якщо немає припинення вогню, не може бути переговорів під вогнем

Прибувши до Лондона на переговори з іншими міністрами закордонних справ Європи в понеділок, Каллас сказала: 

Для того, щоб розпочати будь-які мирні переговори, має бути припинення вогню, і нам також потрібно побачити, що Росія цього хоче — проявити добру волю, сісти та поговорити з Україною

Зазначимо, що повторюючи свій заклик до припинення вогню в понеділок, президент України Володимир Зеленський втім написав, що чекатиме на путіна в Туреччині в четвер.

Нагадаємо

Володимир Зеленський обговорив з Папою Римським Левом XIV мир, звільнення полонених, повернення депортованих дітей та припинення вогню. Також запросив здійснити візит в Україну.

Сергій Лещенко заявив, що Зеленський їде в Стамбул, а путін – ні.

Китай заявляє про підтримку мирних зусиль щодо України та готовий співпрацювати з міжнародною спільнотою. Пекін наголошує на необхідності справедливої та тривалої мирної угоди.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Політика
Кая Каллас
Європейська комісія
Дональд Трамп
Франція
Італія
Іспанія
Німеччина
Китай
Туреччина
Володимир Зеленський
Україна
Лондон
Brent
$66.08
Bitcoin
$104,525.80
S&P 500
$5,664.27
Tesla
$297.16
Газ TTF
$35.41
Золото
$3,211.59
Ethereum
$2,529.97