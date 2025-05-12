Міністри країн ЄС нагадали, що припинення вогню є передумовою для переговорів рф-Україна, але путін ігнорує
Київ • УНН
Міністри ЄС наголосили, що переговори з росією можливі лише після припинення вогню, але путін ігнорує встановлений термін. Зеленський чекатиме на президента рф в Туреччині.
30-денне припинення бойових дій в російсько-українській війні є залишається передумовою для переговорів. Про це ідеться у заяві представників Європейської комісії та глав МЗС країн ЄС. Втім путін, очевидно, ігнорував крайній термін у понеділок, 12 травня.
Про це пише УНН із посиланням на Рolitico.
Деталі
У кремлі мають прийти до розуміння, що припинення бойових дій в Україні перед переговорами - важливо. Про це попереджають лідери ЄС, зокрема міністри закордонних справ Франції, Іспанії, Німеччини, Італії та Європейської комісії.
Ця позиція з'явилась незважаючи на те, що президент США Дональд Трамп написав у неділю, що Україна повинна "НЕГАЙНО" погодитися на пропозицію путіна провести переговори цього четверга в Туреччині, - навіть без припинення вогню.
Водночас президент росії володимир путін, очевидно, ігнорує понеділок 12 травня, встановлений європейськими союзниками як необхідний термін початку припинення вогню, пише видання.
Високий представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас звинуватила путіна в "іграх" і сказала:
Якщо вони продовжують постійно бомбардувати Україну, якщо немає припинення вогню, не може бути переговорів під вогнем
Прибувши до Лондона на переговори з іншими міністрами закордонних справ Європи в понеділок, Каллас сказала:
Для того, щоб розпочати будь-які мирні переговори, має бути припинення вогню, і нам також потрібно побачити, що Росія цього хоче — проявити добру волю, сісти та поговорити з Україною
Зазначимо, що повторюючи свій заклик до припинення вогню в понеділок, президент України Володимир Зеленський втім написав, що чекатиме на путіна в Туреччині в четвер.
Нагадаємо
Володимир Зеленський обговорив з Папою Римським Левом XIV мир, звільнення полонених, повернення депортованих дітей та припинення вогню. Також запросив здійснити візит в Україну.
Сергій Лещенко заявив, що Зеленський їде в Стамбул, а путін – ні.
Китай заявляє про підтримку мирних зусиль щодо України та готовий співпрацювати з міжнародною спільнотою. Пекін наголошує на необхідності справедливої та тривалої мирної угоди.