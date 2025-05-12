Китай підтримує діалог між рф та Україною для укладення "прийнятної для всіх" мирної угоди

У КНР вітають зусилля, спрямовані на досягнення врегулювання російсько-української війни та досягнення миру в Україні. Про це заявив офіційний представник МЗС КНР Лінь Цзянь, передає УНН із посиланням на Mehr і Tagesschau.

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Пекін підтримує всі зусилля, спрямовані на врегулювання війни рф проти України.

Ми вітаємо всі зусилля, спрямовані на досягнення миру, і сподіваємося, що всі зацікавлені сторони продовжать діалог і переговори з метою укладення справедливої, тривалої, обов'язкової і прийнятної для всіх сторін мирної угоди, яка в кінцевому підсумку призведе до політичного врегулювання української кризи - заявив у понеділок в Пекіні речник МЗС КНР Лінь Цзянь.

У заяві представника Міністерства закордонних справ Китаю також вказано про готовність Пекіну "працювати разом з міжнародним співтовариством" над політичним врегулюванням російсько-української війни. Лінь Цзянь заявив, що Китай продовжуватиме "відігравати позитивну роль у вирішенні конфлікту".

Нагадаємо

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