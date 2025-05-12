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ЄС додатково виділить 900 млн євро на зброю Україні з доходів від активів рф
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Китай підтримує діалог між рф та Україною для укладення "прийнятної для всіх" мирної угоди

Київ • УНН

 • 584 перегляди

Китай заявляє про підтримку мирних зусиль щодо України та готовий співпрацювати з міжнародною спільнотою. Пекін наголошує на необхідності справедливої та тривалої мирної угоди.

Китай підтримує діалог між рф та Україною для укладення "прийнятної для всіх" мирної угоди

У КНР вітають зусилля, спрямовані на досягнення врегулювання російсько-української війни та досягнення миру в Україні. Про це заявив офіційний представник МЗС КНР Лінь Цзянь, передає УНН із посиланням на Mehr і Tagesschau.

Деталі

Пекін підтримує всі зусилля, спрямовані на врегулювання війни рф проти України.  

Ми вітаємо всі зусилля, спрямовані на досягнення миру, і сподіваємося, що всі зацікавлені сторони продовжать діалог і переговори з метою укладення справедливої, тривалої, обов'язкової і прийнятної для всіх сторін мирної угоди, яка в кінцевому підсумку призведе до політичного врегулювання української кризи

- заявив у понеділок в Пекіні речник МЗС КНР Лінь Цзянь.

У заяві представника Міністерства закордонних справ Китаю також вказано про готовність Пекіну "працювати разом з міжнародним співтовариством" над політичним врегулюванням російсько-української війни. Лінь Цзянь заявив, що Китай продовжуватиме "відігравати позитивну роль у вирішенні конфлікту".

Нагадаємо

володимир путін заявив, що росія готова відновити мирні переговори з Україною 15 травня в Стамбулі. 

кремль повторює вимоги щодо України: єдиний шлях до миру - це повне задоволення потреб росії. путін вимагає усунення прозахідного уряду та відмови України від вступу в НАТО.

Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує від рф на припинення вогню від 12 травня і особисто чекатиме на путіна в Туреччині 15 травня. 

В МЗС України сумніваються, що путін погодиться на переговори із Зеленським в Туреччині 15 травня. Сибіга вважає малоймовірним, що у рф вистачить мужності.

Ігор Тележніков

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