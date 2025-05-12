Китай поддерживает диалог между рф и Украиной для заключения "приемлемого для всех" мирного соглашения

В КНР приветствуют усилия, направленные на достижение урегулирования российско-украинской войны и достижение мира в Украине. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает УНН со ссылкой на Mehr и Tagesschau.

Детали

Пекин поддерживает все усилия, направленные на урегулирование войны рф против Украины.

Мы приветствуем все усилия, направленные на достижение мира, и надеемся, что все заинтересованные стороны продолжат диалог и переговоры с целью заключения справедливого, длительного, обязательного и приемлемого для всех сторон мирного соглашения, которое в конечном итоге приведет к политическому урегулированию украинского кризиса - заявил в понедельник в Пекине представитель МИД КНР Линь Цзянь.

В заявлении представителя Министерства иностранных дел Китая также указано о готовности Пекина "работать вместе с международным сообществом" над политическим урегулированием российско-украинской войны. Линь Цзянь заявил, что Китай будет продолжать "играть позитивную роль в разрешении конфликта".

Напомним

владимир путин заявил, что россия готова возобновить мирные переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле.

кремль повторяет требования к Украине: единственный путь к миру - это полное удовлетворение потребностей россии. путин требует устранения прозападного правительства и отказа Украины от вступления в НАТО.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от рф прекращения огня с 12 мая и лично будет ждать путина в Турции 15 мая.

В МИД Украины сомневаются, что путин согласится на переговоры с Зеленским в Турции 15 мая. Сибига считает маловероятным, что у рф хватит мужества.