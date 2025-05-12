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Ми очікуємо припинення вогню і особисто чекатиму на путіна в Туреччині - Зеленський
11 травня, 17:14 • 22825 перегляди

Ми очікуємо припинення вогню і особисто чекатиму на путіна в Туреччині - Зеленський

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Риторика путіна змінюється, але його вимога капітуляції України залишається тією ж - The Times

Київ • УНН

 • 442 перегляди

кремль повторює вимоги щодо України: єдиний шлях до миру - це повне задоволення потреб росії. путін вимагає усунення прозахідного уряду та відмови України від вступу в НАТО.

Риторика путіна змінюється, але його вимога капітуляції України залишається тією ж - The Times

кремль повторює свої вимоги тиждень за тижнем, час від часу висловлюючись різними словами, але без фундаментальних змін у наполяганні на тому, що єдиний шлях до миру - це щоб Україна дала росії все, чого вона хоче. Про це у своїй статті пише міжнародний оглядач The Times Марк Беннеттс, повідомляє УНН.

Деталі

Він нагадує, що президент США Дональд Трамп нещодавно зізнався, що нездатність встановити мир в Україні не дає йому спати ночами.

Відповідь ... путіна на заклики європейських лідерів до негайного 30-денного припинення вогню свідчить про те, що президент США повинен налаштуватися на багато нових безсонних ночей

- йдеться у матеріалі.

Автор зазначає, що виступ путіна перед ЗМІ напередодні близько другої години ночі став "по суті, дуже знайомою вимогою капітуляції України".

У перекладі з кремлівської на англійську ця заява означає, що путін вимагає щонайменше усунення прозахідного уряду в Києві та відмови України від курсу в НАТО

- пише Беннеттс.

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За його словами, фільм "День бабака", в якому актор Білл Мюррей змушений знову і знову переживати один і той самий день, користується величезною популярністю в росії, і, "судячи з його недільних коментарів про Україну, путін також є його прихильником".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має погодитися на пропозицію рф щодо прямих переговорів у Туреччині. За його словами, він вважає за необхідне погодитись на пропозицію москви почати прямі перемовини з Києвом у Стамбулі 15 травня, попри те, що кремль ігнорує вимогу європейських лідерів та України про 30-денне перемир’я.

У свою чергу Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від рф на припинення вогню від 12 травня і особисто чекатиме на російського диктатора путіна в Туреччині 15 травня.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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