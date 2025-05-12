Риторика путіна змінюється, але його вимога капітуляції України залишається тією ж - The Times
Київ • УНН
кремль повторює вимоги щодо України: єдиний шлях до миру - це повне задоволення потреб росії. путін вимагає усунення прозахідного уряду та відмови України від вступу в НАТО.
кремль повторює свої вимоги тиждень за тижнем, час від часу висловлюючись різними словами, але без фундаментальних змін у наполяганні на тому, що єдиний шлях до миру - це щоб Україна дала росії все, чого вона хоче. Про це у своїй статті пише міжнародний оглядач The Times Марк Беннеттс, повідомляє УНН.
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Він нагадує, що президент США Дональд Трамп нещодавно зізнався, що нездатність встановити мир в Україні не дає йому спати ночами.
Відповідь ... путіна на заклики європейських лідерів до негайного 30-денного припинення вогню свідчить про те, що президент США повинен налаштуватися на багато нових безсонних ночей
Автор зазначає, що виступ путіна перед ЗМІ напередодні близько другої години ночі став "по суті, дуже знайомою вимогою капітуляції України".
У перекладі з кремлівської на англійську ця заява означає, що путін вимагає щонайменше усунення прозахідного уряду в Києві та відмови України від курсу в НАТО
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За його словами, фільм "День бабака", в якому актор Білл Мюррей змушений знову і знову переживати один і той самий день, користується величезною популярністю в росії, і, "судячи з його недільних коментарів про Україну, путін також є його прихильником".
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має погодитися на пропозицію рф щодо прямих переговорів у Туреччині. За його словами, він вважає за необхідне погодитись на пропозицію москви почати прямі перемовини з Києвом у Стамбулі 15 травня, попри те, що кремль ігнорує вимогу європейських лідерів та України про 30-денне перемир’я.
У свою чергу Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від рф на припинення вогню від 12 травня і особисто чекатиме на російського диктатора путіна в Туреччині 15 травня.
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