Риторика Путина меняется, но его требование капитуляции Украины остается прежней - The Times

кремль повторяет свои требования неделю за неделей, время от времени высказываясь разными словами, но без фундаментальных изменений в настоянии на том, что единственный путь к миру - это чтобы Украина дала россии все, чего она хочет. Об этом в своей статье пишет международный обозреватель The Times Марк Беннеттс, сообщает УНН.

Детали

Он напоминает, что президент США Дональд Трамп недавно признался, что неспособность установить мир в Украине не дает ему спать ночами.

Ответ ... путина на призывы европейских лидеров к немедленному 30-дневному прекращению огня свидетельствует о том, что президент США должен настроиться на много новых бессонных ночей - говорится в материале.

Автор отмечает, что выступление путина перед СМИ накануне около двух часов ночи стало "по сути, очень знакомым требованием капитуляции Украины".

В переводе с кремлевского на английский это заявление означает, что путин требует как минимум устранения прозападного правительства в Киеве и отказа Украины от курса в НАТО - пишет Беннеттс.

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По его словам, фильм "День сурка", в котором актер Билл Мюррей вынужден снова и снова переживать один и тот же день, пользуется огромной популярностью в россии, и, "судя по его воскресным комментариям об Украине, путин тоже является его поклонником".

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна согласиться на предложение рф о прямых переговорах в Турции. По его словам, он считает необходимым согласиться на предложение москвы начать прямые переговоры с Киевом в Стамбуле 15 мая, несмотря на то, что кремль игнорирует требование европейских лидеров и Украины о 30-дневном перемирии.

В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от рф прекращения огня от 12 мая и лично будет ждать российского диктатора путина в Турции 15 мая.

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