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В Офісі Президента пояснили, чому візит Зеленського в Туреччину безпрограшний

Київ • УНН

 • 1690 перегляди

Сергій Лещенко заявив, що Зеленський їде в Стамбул, а путін – ні. Якщо путін не приїде, він покаже слабкість, а якщо приїде, то змушений буде вигадувати фейкові аргументи.

В Офісі Президента пояснили, чому візит Зеленського в Туреччину безпрограшний

Рішення Президента Володимира Зеленського щодо поїздки до Туреччини полягає в тому, що якщо російський диктатор путін не приїздить, він показує свою слабкість. Якщо приїде, то він у ситуації, коли змушений добирати фейкових аргументів для продовження війни, коли весь світ за цим спостерігає. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Деталі

Наша позиція полягає в тому, щоб показавши свою готовність навіть до таких не популярних переговорів сам на сам з путіним, але рішучих. Рішуча поведінка Президента полягає в тому, що ми розуміючи ризики й все одно на це йдемо й показуємо слабкість росії, яка не має аргументів. Головне, що ми показуємо партнерам, що проблема не в Києві, а в москві, для того, щоб об'єднати як країни Європи, а нам потрібна єдність всіх країн, так й Америки, для того, щоб накласти новий санкційний пакет, якщо путін не приїздить й не починає ці переговори

- заявив Лещенко.

Він також зазначив, що для України важливо, щоб американський лідер Дональд Трамп впливав на угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, щоб той, наприклад, не накладав вето.

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Президент їде в Стамбул, а хто не приїжджає? путін. Певним чином ситуація зараз для нас безпрограшною. Україна їде й показує свою готовність у дипломатичному треку. Якщо путін не приїжджає, він показує свою слабкість. Якщо приїде, то він у ситуації людини, яка змушена добирати фейкових аргументів для продовження війни, коли весь світ за цим спостерігає

- пояснив Лещенко.

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Доповнення

У суботу Зеленський і лідери кількох країн НАТО поговорили з Трампом телефоном і наголосили, що готові до безумовного 30-денного припинення вогню з понеділка.

Під час 15-хвилинної розмови Зеленський і лідери НАТО сказали Трампу, що якщо буде домовлено про припинення вогню, Україна готова розпочати прямі мирні переговори з росією.

Пізніше ввечері путін відповів на умови. І хоча він не прийняв пропозицію про припинення вогню, він заявив, що готовий почати прямі переговори з Україною в четвер.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що очікує від рф на припинення вогню від 12 травня і особисто чекатиме на лідера кремля володимира путіна в Туреччині 15 травня.

За кілька годин до того, як Зеленський погодився зустрітися з путіним в Стамбулі, Трамп закликав Президента України прийняти умови, у дописі для Truth Social.

Axios з посиланням на українського чиновника заявило, що візит Зеленського в Туреччину відбудеться, навіть якщо рф не погодиться на припинення вогню.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що очікує від рф на припинення вогню від 12 травня і особисто чекатиме на лідера кремля володимира путіна в Туреччині 15 травня.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Сергій Лещенко
NATO
Дональд Трамп
Еммануель Макрон
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