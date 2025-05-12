В Офисе Президента объяснили, почему визит Зеленского в Турцию беспроигрышный

Решение Президента Владимира Зеленского относительно поездки в Турцию заключается в том, что если российский диктатор Путин не приезжает, он показывает свою слабость. Если приедет, то он в ситуации, когда вынужден подбирать фейковые аргументы для продолжения войны, когда весь мир за этим наблюдает. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Наша позиция заключается в том, чтобы показав свою готовность даже к таким не популярным переговорам один на один с Путиным, но решительным. Решительное поведение Президента заключается в том, что мы понимая риски и все равно на это идем и показываем слабость России, у которой нет аргументов. Главное, что мы показываем партнерам, что проблема не в Киеве, а в Москве, для того, чтобы объединить как страны Европы, а нам нужна единство всех стран, так и Америки, для того, чтобы наложить новый санкционный пакет, если Путин не приезжает и не начинает эти переговоры - заявил Лещенко.

Он также отметил, что для Украины важно, чтобы американский лидер Дональд Трамп влиял на венгерского премьер-министра Виктора Орбана, чтобы тот, например, не накладывал вето.

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Президент едет в Стамбул, а кто не приезжает? Путин. В определенной степени ситуация сейчас для нас беспроигрышной. Украина едет и показывает свою готовность в дипломатическом треке. Если Путин не приезжает, он показывает свою слабость. Если приедет, то он в ситуации человека, который вынужден подбирать фейковые аргументы для продолжения войны, когда весь мир за этим наблюдает - пояснил Лещенко.

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Дополнение

В субботу Зеленский и лидеры нескольких стран НАТО поговорили с Трампом по телефону и подчеркнули, что готовы к безусловному 30-дневному прекращению огня с понедельника.

Во время 15-минутного разговора Зеленский и лидеры НАТО сказали Трампу, что если будет договорено о прекращении огня, Украина готова начать прямые мирные переговоры с Россией.

Позже вечером Путин ответил на условия. И хотя он не принял предложение о прекращении огня, он заявил, что готов начать прямые переговоры с Украиной в четверг.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что ожидает от РФ прекращения огня от 12 мая и лично будет ждать лидера Кремля Владимира Путина в Турции 15 мая.

За несколько часов до того, как Зеленский согласился встретиться с Путиным в Стамбуле, Трамп призвал Президента Украины принять условия, в сообщении для Truth Social.

Axios со ссылкой на украинского чиновника заявило, что визит Зеленского в Турцию состоится, даже если РФ не согласится на прекращение огня.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что ожидает от РФ прекращения огня от 12 мая и лично будет ждать лидера Кремля Владимира Путина в Турции 15 мая.

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