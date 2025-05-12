"Президент загоняет путина, как охотник загоняет дичь": в ОП оценили шансы приезда российского диктатора в Турцию

Советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко считает, что российский диктатор владимир путин не пойдет на переговоры в Турции с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сказал в эфире телемарафона в понедельник, передает корреспондент УНН.

Детали

"Мы идем за тем дедлайном, который у нас введен. Дедлайн - это встреча в Турции. У нас главное - это процесс, а процесс начинается с переговоров, которые анонсировал Президент и сказал, что он ждет российского диктатора в Турции, чтобы сделать то, к чему все готовы, - это переговоры, чтобы положить конец войне. Единственное слово здесь за россией, потому что они постепенно попадают в ловушку собственных капканов. Они думали, что поставят нам капкан, когда сказали, что они нас ждут в Турции. Президент говорит: "Я еду". Теперь слово за путиным. Теперь интересно, как они в кремле будут выкручиваться. Я вот думаю, как (будут выкручиваться - ред.). Возможно заболеет (путин - ред.)…" - сказал Лещенко.

Лещенко заметил, что отправка представителей россии никому не интересна, интересен именно формат лидеров.

Президент загоняет путина, как умелый охотник загоняет дичь на определенные рубежи, потому что путин пытается постоянно маневрировать. Почему была важна встреча в Киеве на выходных европейских лидеров? Потому что она очертила единство. Главные страны на нашем континенте - ядерная Франция, ядерная Британия, новое немецкое правительство, наш стратегический партнер Польша. Это четыре страны, которые нас больше всего поддерживали. Плюс Макрон (президент Франции - ред.) организует звонок с Трампом и согласовывает всю эту дорожную карту с Америкой - рассказал Лещенко.

Лещенко заметил, что в результате путин был вынужден ночью делать бессмысленный выход к прессе, где он сказал, что готов к переговорам в Турции.

"Но он не сказал, что приедет лично, и здесь Президент перехватывает и говорит, что приедет и его (путина - ред.) ждет. Теперь у них brainstorm на тему, как с этой темы съехать. Поэтому, скорее всего, будет какой-то вариант игры в хоккей, футбол…Они не готовы к этим прямым переговорам, потому что они проигрывают в этой прямой риторике, потому что все попытки путина как-то аргументировать войну перед лояльными пропагандистами - это одно, в присутствии нашего Президента - это обречено на фиаско. Поэтому он на это, убежден, не пойдет. Это моя точка зрения", - заявил Лещенко.

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Дополнение

Владимир Зеленский 11 мая заявил, что ожидает от рф прекращения огня от 12 мая, и что он лично будет ждать владимира путина в Турции 15 мая.

Перед этим Зеленский и лидеры нескольких стран НАТО поговорили с Трампом по телефону и подчеркнули, что готовы к безусловному 30-дневному прекращению огня с понедельника. Во время 15-минутного разговора Зеленский и лидеры НАТО сказали Трампу, что если будет договорено о прекращении огня, Украина готова начать прямые мирные переговоры с россией.

Позже вечером путин ответил на условия. И хотя он не принял предложение о прекращении огня, он заявил, что готов начать прямые переговоры с Украиной в четверг.

За несколько часов до того, как Зеленский согласился встретиться с путиным в Стамбуле, Трамп призвал Президента Украины принять условия, в посте в Truth Social.

Axios со ссылкой на украинского чиновника заявило, что визит Зеленского в Турцию состоится, даже если рф не согласится на прекращение огня.