"Президент заганяє путіна, як мисливець заганяє дичину": в ОП оцінили шанси приїзду російського диктатора у Туреччину

Радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко вважає, що російський диктатор володимир путін не піде на переговори в Туреччині з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це він сказав в ефірі телемарафону у понеділок, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Ми йдемо за тим дедлайном, який у нас запроваджений. Дедлайн - це зустріч в Туреччині. У нас головне - це процес, а процес починається з переговорів, які анонсував Президент й сказав, що він чекає російського диктатора в Туреччині, щоб зробити те, до чого всі готові, - це переговори, щоб покласти край війні. Єдине слово тут за росією, тому що вони поступово потрапляють у пастку власних капканів. Вони думали, що поставлять нам капкан, коли сказали, що вони нас чекають у Туреччині. Президент каже: "Я їду". Тепер слово за путіним. Тепер цікаво, як вони в кремлі будуть викручуватися. Я от думаю, як (будуть викручуватися - ред.). Можливо захворіє (путін - ред.)…" - сказав Лещенко.

Лещенко зауважив, що відправка представників росії нікому не цікава, цікавий саме формат лідерів.

Президент заганяє путіна, як вправний мисливець заганяє дичину на певні рубежі, тому що путін намагається постійно маневрувати. Чому була важлива зустріч в Києві на вихідних європейських лідерів? Тому що вона окреслила єдність. Головні країни на нашому континенті - ядерна Франція, ядерна Британія, новий німецький уряд, наш стратегічний партнер Польща. Це чотири країни, які нас найбільше підтримували. Плюс Макрон (президент Франції - ред.) організовує дзвінок з Трампом й погоджує всю цю дорожню карту з Америкою - розповів Лещенко.

Лещенко зауважив, що в результаті путін був змушений вночі робити безглуздий вихід до преси, де він сказав, що готовий до переговорів в Туреччині.

"Але він не сказав, що приїде особисто, і тут Президент перехоплює й каже, що приїде і його (путіна - ред.) чекає. Тепер в них brainstorm на тему, як з цієї теми з'їхати. Тому, швидше за все, буде якийсь варіант гри в хокей, футбол…Вони не готові до цих прямих переговорів, тому що вони програють в цій прямій риториці, тому що всі намагання путіна якось аргументувати війну перед лояльними пропагандистами - це одне, у присутності нашого Президента - це приречено на фіаско. Тому він на це, переконаний, не піде. Це моя точка зору", - заявив Лещенко.

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Доповнення

Володимир Зеленський 11 травня заявив, що очікує від рф припинення вогню від 12 травня, і що він особисто чекатиме на володимира путіна в Туреччині 15 травня.

Перед цим Зеленський і лідери кількох країн НАТО поговорили з Трампом телефоном і наголосили, що готові до безумовного 30-денного припинення вогню з понеділка. Під час 15-хвилинної розмови Зеленський і лідери НАТО сказали Трампу, що якщо буде домовлено про припинення вогню, Україна готова розпочати прямі мирні переговори з росією.

Пізніше ввечері путін відповів на умови. І хоча він не прийняв пропозицію про припинення вогню, він заявив, що готовий почати прямі переговори з Україною в четвер.

За кілька годин до того, як Зеленський погодився зустрітися з путіним в Стамбулі, Трамп закликав Президента України прийняти умови, у дописі в Truth Social.

Axios з посиланням на українського чиновника заявило, що візит Зеленського в Туреччину відбудеться, навіть якщо рф не погодиться на припинення вогню.