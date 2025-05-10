Новий пакет санкцій готовий: Макрон погрожує росії наслідками у разі відмови від припинення вогню
Київ • УНН
Президент Франції заявив про готовність нового пакету санкцій проти рф у разі відмови від повного припинення вогню. Також готується контингент для підтримки української армії.
Якщо росія не погодиться на повне припинення вогню з понеділка, то зіткнеться з наслідками. Новий пакет санкцій готовий. Про це заявив президент Франції Макрон Еммануель під час виступу на засіданні лідерів країн коаліції охочих, передає УНН.
Деталі
Якщо росія не погодиться, то вона зіткнеться з наслідками додаткових санкцій й посилення підтримки України. Новий пакет санкцій готовий. Наступні дні будемо вирішувати, разом із США будемо спілкуватися, готуватися. Президент Трамп зробив дуже багато важливих кроків останніми днями для посилення координації такої роботи й ми готові висунути цей пакет санкцій у випадку будь-якого порушення припинення вогню
Також Макрон наголосив, що тривалий мир потребує міжнародних гарантій безпеки.
Саме тому ми зміцнюємо нашу коаліцію, готуємо пропозицію щодо формування контингенту. Ця робота з партнерами йде щоденно. Хочу подякувати нашим військовим командам за їх щоденну планувальну роботу, хочу подякувати за співпрацю в рамках НАТО, для підготовки тих сил, того контингенту, який буде надавати допомогу українській армії у підтриманні миру
Доповнення
Президент Володимир Зеленський заявляв, що з понеділка, 12 травня має розпочатися повне й безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Він зазначив, що забезпечити моніторинг безумовного припинення вогню, цілком можливо у координації з США.
Перед цим очільник МЗС України Андрій Сибіга заявляв, що після зустрічі Коаліції охочих всі п’ять лідерів — Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер — провели телефонну розмову з Дональдом Трампом щодо мирних зусиль. Україна та всі союзники готові до повного припинення вогню щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголосив, що якщо російський диктатор володимир путін не повернеться на шлях миру й не погодиться на повне припинення вогню щонайменше на 30 днів, то разом із США Україні буде посилена військова допомога, проти росії посилять санкції.