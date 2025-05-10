Новый пакет санкций готов: Макрон угрожает россии последствиями в случае отказа от прекращения огня

Если россия не согласится на полное прекращение огня с понедельника, то столкнется с последствиями. Новый пакет санкций готов. Об этом заявил президент Франции Макрон Эммануэль во время выступления на заседании лидеров стран коалиции желающих, передает УНН.

Детали

Если россия не согласится, то она столкнется с последствиями дополнительных санкций и усиления поддержки Украины. Новый пакет санкций готов. В следующие дни будем решать, вместе с США будем общаться, готовиться. Президент Трамп сделал очень много важных шагов в последние дни для усиления координации такой работы и мы готовы выдвинуть этот пакет санкций в случае любого нарушения прекращения огня - заявил Макрон.

Также Макрон подчеркнул, что длительный мир требует международных гарантий безопасности.

Именно поэтому мы укрепляем нашу коалицию, готовим предложение по формированию контингента. Эта работа с партнерами идет ежедневно. Хочу поблагодарить наши военные команды за их ежедневную планировочную работу, хочу поблагодарить за сотрудничество в рамках НАТО, для подготовки тех сил, того контингента, который будет оказывать помощь украинской армии в поддержании мира - рассказал президент Франции.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявлял, что с понедельника, 12 мая должно начаться полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 дней. Он отметил, что обеспечить мониторинг безусловного прекращения огня, вполне возможно в координации с США.

Перед этим глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял, что после встречи Коалиции желающих все пять лидеров — Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер — провели телефонный разговор с Дональдом Трампом относительно мирных усилий. Украина и все союзники готовы к полному прекращению огня минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что если российский диктатор владимир путин не вернется на путь мира и не согласится на полное прекращение огня минимум на 30 дней, то вместе с США Украине будет усилена военная помощь, против россии усилят санкции.