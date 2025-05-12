Министры стран ЕС напомнили, что прекращение огня является предпосылкой для переговоров рф-Украина, но путин игнорирует

30-дневное прекращение боевых действий в российско-украинской войне является остается предпосылкой для переговоров. Об этом говорится в заявлении представителей Европейской комиссии и глав МИД стран ЕС. Впрочем путин, очевидно, игнорировал крайний срок в понедельник, 12 мая.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Рolitico.

Детали

В кремле должны прийти к пониманию, что прекращение боевых действий в Украине перед переговорами - важно. Об этом предупреждают лидеры ЕС, в частности министры иностранных дел Франции, Испании, Германии, Италии и Европейской комиссии.

Эта позиция появилась несмотря на то, что президент США Дональд Трамп написал в воскресенье, что Украина должна "НЕМЕДЛЕННО" согласиться на предложение путина провести переговоры в этот четверг в Турции, - даже без прекращения огня.

В то же время президент россии владимир путин, очевидно, игнорирует понедельник 12 мая, установленный европейскими союзниками как необходимый срок начала прекращения огня, пишет издание.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас обвинила путина в "играх" и сказала:

Если они продолжают постоянно бомбить Украину, если нет прекращения огня, не может быть переговоров под огнем

Прибыв в Лондон на переговоры с другими министрами иностранных дел Европы в понедельник, Каллас сказала:

Для того, чтобы начать какие-либо мирные переговоры, должно быть прекращение огня, и нам также нужно увидеть, что Россия этого хочет — проявить добрую волю, сесть и поговорить с Украиной

Отметим, что повторяя свой призыв к прекращению огня в понедельник, президент Украины Владимир Зеленский впрочем написал, что будет ждать путина в Турции в четверг.

Напомним

Владимир Зеленский обсудил с Папой Римским Львом XIV мир, освобождение пленных, возвращение депортированных детей и прекращение огня. Также пригласил совершить визит в Украину.

Сергей Лещенко заявил, что Зеленский едет в Стамбул, а путин – нет.

Китай заявляет о поддержке мирных усилий в отношении Украины и готов сотрудничать с международным сообществом. Пекин отмечает необходимость справедливого и длительного мирного соглашения.