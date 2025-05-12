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Ответа на предложение Зеленского нет, прекращение огня россия игнорирует: Украина обсудила с министрами в Лондоне санкции против рф

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Зеленский предложил встречу с путиным в четверг, но ответа нет. россия игнорирует перемирие с 12 мая, продолжая атаки. Обсуждаются санкции против банковского сектора и энергетики рф.

Ответа на предложение Зеленского нет, прекращение огня россия игнорирует: Украина обсудила с министрами в Лондоне санкции против рф

Президент Украины Владимир Зеленский даже выразил готовность к личной встрече с главой кремля владимиром путиным в четверг, но ответа до сих пор нет, тем временем россияне игнорируют предложение прекращения огня с 12 мая, сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам министерской встречи в Лондоне с коллегами из Великобритании, Италии, Испании, Германии, Польши, Франции и ЕС, где, по его словам, согласовали стратегии действий на этой неделе и обсудили санкции против рф одновременно с новыми пакетами оборонной помощи Украине, пишет УНН.

Детали

"Я благодарен главе МИД Великобритании Дэвиду Ламми за приглашение принять онлайн участие в сегодняшней лондонской встрече в нашем регулярном и эффективном формате вместе с нашими союзниками Германией, Италией, Испанией, Польшей, ЕС и Францией.

Ключевыми темами нашей сегодняшней встречи были мирные усилия и наша совместная работа с Соединенными Штатами. Мы согласовали стратегии наших действий на этой неделе, которая будет решающей для мира и ответственности.

Я поделился самой актуальной информацией о реальной ситуации на передовой, которую получил непосредственно от Главнокомандующего Сырского перед встречей. россияне игнорируют предложение полного и длительного прекращения огня с 12 мая. Они продолжают атаковать украинские позиции вдоль всей линии фронта.

Москва теряет еще одну возможность положить конец убийствам. Это еще раз демонстрирует, что единственная цель россии - продолжать войну.

Вместо этого Украина прилагает все усилия, чтобы прекратить войну и дать шанс дипломатии. Президент Украины Владимир Зеленский даже выразил готовность к личной встрече с путиным в четверг, но ответа до сих пор нет.

Мы обсудили с союзниками решительные шаги, включая санкции против банковского сектора, центробанка рф, российской энергетики, которые могут быть осуществлены одновременно с новыми пакетами оборонной помощи Украине. путин должен понимать последствия отказа от мирных усилий и продолжения войны.

Мы скоординировали наши следующие шаги, контакты и усилия на этой неделе и в дальнейшем. Я благодарен Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Польше и Европейскому Союзу за их непоколебимую поддержку и неустанные усилия для достижения справедливого мира", - отметил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
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