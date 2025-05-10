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Україна та союзники готові до повного припинення вогню з понеділка: лідери "коаліції охочих" та Зеленський провели розмову з Трампом
10:49 • 5026 перегляди

Україна та союзники готові до повного припинення вогню з понеділка: лідери "коаліції охочих" та Зеленський провели розмову з Трампом

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Чітким пріоритетом системи безпеки має бути зміцнення Сил оборони України - Зеленський

Київ • УНН

 • 558 перегляди

Володимир Зеленський заявив, що пріоритетом у майбутній системі безпеки є посилення Сил оборони. Також важливу роль відіграє міжнародний контингент підтримки.

Чітким пріоритетом системи безпеки має бути зміцнення Сил оборони України - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пріоритетом у майбутній системі безпеки має бути зміцнення Сил оборони нашої держави. Також ключову роль відіграє міжнародний контингент підтримки, заявив Зеленський на спільному брифінгу з європейськими лідерами у Києві 10 травня, передає УНН.

Деталі

Ми домовилися, що чітким пріоритетом має бути зміцнення Сил оборони і безпеки України, як головної гарантії суверенітету України

- зазначив президент.

Зеленський також додав, що союзники домовилися зміцнювати оборону України. Це буде досягнуто шляхом не лише фінансування оборони, але й інвестиціями у виробництво зброї.

Ми погодилися і надалі зміцнювати оборону України. Зокрема і українську армію. Це включає як фінансування стійкості нашої оборони, так і інвестиції у виробництво зброї в Україні

- повідомив президент.

Глава держави також додав, що ключовою гарантією безпеки має бути міжнародний контингент підтримки.

Ключовим гарантом безпеки також має стати контингент підтримки

- наголосив Зеленський.

Доповнення

Після зустрічі Коаліції охочих всі п’ять лідерів — Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер — провели телефонну розмову з Дональдом Трампом щодо мирних зусиль. Україна та всі союзники готові до повного припинення вогню щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка.

Еммануель Макрон заявив, що Україна погодилась на припинення вогню, але росія зволікає. Він наголосив на посиленні тиску на рф у координації зі США, якщо москва продовжить блокаду.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоВійнаПолітика
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