Чітким пріоритетом системи безпеки має бути зміцнення Сил оборони України - Зеленський
Київ • УНН
Володимир Зеленський заявив, що пріоритетом у майбутній системі безпеки є посилення Сил оборони. Також важливу роль відіграє міжнародний контингент підтримки.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що пріоритетом у майбутній системі безпеки має бути зміцнення Сил оборони нашої держави. Також ключову роль відіграє міжнародний контингент підтримки, заявив Зеленський на спільному брифінгу з європейськими лідерами у Києві 10 травня, передає УНН.
Деталі
Ми домовилися, що чітким пріоритетом має бути зміцнення Сил оборони і безпеки України, як головної гарантії суверенітету України
Зеленський також додав, що союзники домовилися зміцнювати оборону України. Це буде досягнуто шляхом не лише фінансування оборони, але й інвестиціями у виробництво зброї.
Ми погодилися і надалі зміцнювати оборону України. Зокрема і українську армію. Це включає як фінансування стійкості нашої оборони, так і інвестиції у виробництво зброї в Україні
Глава держави також додав, що ключовою гарантією безпеки має бути міжнародний контингент підтримки.
Ключовим гарантом безпеки також має стати контингент підтримки
Доповнення
Після зустрічі Коаліції охочих всі п’ять лідерів — Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер — провели телефонну розмову з Дональдом Трампом щодо мирних зусиль. Україна та всі союзники готові до повного припинення вогню щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка.
Еммануель Макрон заявив, що Україна погодилась на припинення вогню, але росія зволікає. Він наголосив на посиленні тиску на рф у координації зі США, якщо москва продовжить блокаду.