Мир, суверенітет, майбутнє: Макрон оприлюднив три послання після приїзду до України

Справедливий і тривалий мир починається з повного припинення вогню. Україна погодилась на це, а росія зволікає та ставить умови, щоб виграти час. Якщо москва продовжуватиме "блокаду" щодо повного припинення вогню, то європейці у тісній координації зі США посилять тиск на рф. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає УНН.

Повернувшись до Києва, я першою думкою звертаюся до українців. Понад три роки ви чинили опір з дивовижною мужністю…Тут на кону безпека нашого континенту. Зіткнувшись із російською агресією, наша відповідь має бути колективною. Ми здійснюємо цю поїздку разом з Німеччиною, Польщею та Великою Британією - написав Макрон в Х.

Макрон заявив, що в нього є три послання.

По-перше, мир. Справедливий і тривалий мир починається з повного та безумовного припинення вогню. Це пропозиція, яку ми робимо зі Сполученими Штатами. Україна прийняла її 11 березня. росія, зі свого боку, зволікає, ставить умови, виграє час і продовжує свою війну вторгнення. Якщо москва продовжуватиме свою блокаду, ми посилимо тиск, як європейці та у тісній координації зі США. Ми вітаємо заклик президента Трампа зробити цей крок - наголосив Макрон.

Макрон заявив, що сенс візиту сьогодні до України – це бажання миру.

Наша єдність – наша сила. У цьому також сенс цієї поїздки: ми всі хочемо миру! - наголосив він.

Другий меседж, це суверенітет.

Мирна угода, яку буде побудовано, має гарантувати її безпеку. Саме над цим ми працювали під час зустрічей у Парижі, Лондоні та сьогодні в Києві. Ми рухаємося вперед разом. Нарешті, майбутнє. Україна бореться за свій народ, але також і за європейський ідеал, у який ми віримо. Вільна, сильна, процвітаюча та європейська Україна: це наш горизонт - написав Макрон.

Очікуємо важливі рішення: МЗС про візит чотирьох лідерів "коаліції охочих"

Доповнення

10 травня, до Києва на зустріч "коаліції рішучих" прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії – Дональд Туск та Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Президент Володимир Зеленський повідомляв про зустріч з лідерами "коаліції охочих" в Україні 10 травня. На зустрічі обговорять гарантії безпеки та посилення архітектури безпеки в Європі.

9 травня Reuters повідомляло, що США спільно із європейськими союзниками працюють над пропозицією оголошення 30-денного припинення вогню між Україною та росією.