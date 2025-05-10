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Макрон, Туск, Стармер і Мерц прибули до Києва на зустріч "коаліції охочих"
05:58 • 6074 перегляди

Макрон, Туск, Стармер і Мерц прибули до Києва на зустріч "коаліції охочих"

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Financial Times

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Мир, суверенітет, майбутнє: Макрон оприлюднив три послання після приїзду до України

Київ • УНН

 • 172 перегляди

Еммануель Макрон заявив, що Україна погодилась на припинення вогню, але росія зволікає. Він наголосив на посиленні тиску на рф у координації зі США, якщо москва продовжить блокаду.

Мир, суверенітет, майбутнє: Макрон оприлюднив три послання після приїзду до України

Справедливий і тривалий мир починається з повного припинення вогню. Україна погодилась на це, а росія зволікає та ставить умови, щоб виграти час. Якщо москва продовжуватиме "блокаду" щодо повного припинення вогню, то європейці у тісній координації зі США посилять тиск на рф. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає УНН.

Повернувшись до Києва, я першою думкою звертаюся до українців. Понад три роки ви чинили опір з дивовижною мужністю…Тут на кону безпека нашого континенту. Зіткнувшись із російською агресією, наша відповідь має бути колективною. Ми здійснюємо цю поїздку разом з Німеччиною, Польщею та Великою Британією 

- написав Макрон в Х.

Макрон заявив, що в нього є три послання.

По-перше, мир. Справедливий і тривалий мир починається з повного та безумовного припинення вогню. Це пропозиція, яку ми робимо зі Сполученими Штатами. Україна прийняла її 11 березня. росія, зі свого боку, зволікає, ставить умови, виграє час і продовжує свою війну вторгнення. Якщо москва продовжуватиме свою блокаду, ми посилимо тиск, як європейці та у тісній координації зі США. Ми вітаємо заклик президента Трампа зробити цей крок 

- наголосив Макрон.

Макрон заявив, що сенс візиту сьогодні до України – це бажання миру.

Наша єдність – наша сила. У цьому також сенс цієї поїздки: ми всі хочемо миру! 

- наголосив він.

Другий меседж, це суверенітет.

Мирна угода, яку буде побудовано, має гарантувати її безпеку. Саме над цим ми працювали під час зустрічей у Парижі, Лондоні та сьогодні в Києві. Ми рухаємося вперед разом. Нарешті, майбутнє. Україна бореться за свій народ, але також і за європейський ідеал, у який ми віримо. Вільна, сильна, процвітаюча та європейська Україна: це наш горизонт 

- написав Макрон.

Очікуємо важливі рішення: МЗС про візит чотирьох лідерів "коаліції охочих"10.05.25, 09:22 • 1760 переглядiв

Доповнення

10 травня, до Києва на зустріч "коаліції рішучих" прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії – Дональд Туск та Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Президент Володимир Зеленський повідомляв про зустріч з лідерами "коаліції охочих" в Україні 10 травня. На зустрічі обговорять гарантії безпеки та посилення архітектури безпеки в Європі.

9 травня Reuters повідомляло, що США спільно із європейськими союзниками працюють над пропозицією оголошення 30-денного припинення вогню між Україною та росією.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Кейр Стармер
Reuters
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