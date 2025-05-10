Очікуємо важливі рішення: МЗС про візит чотирьох лідерів "коаліції охочих"
Київ • УНН
До Києва прибули лідери Франції, Польщі, Британії та Німеччини. На зустрічі обговорять гарантії безпеки та посилення архітектури безпеки в Європі.
До Києва прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії – Дональд Туск й Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Тому очікуються важливі рішення. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга журналістам, передає УНН.
Сьогодні буде насичений день, надзвичайно важливі зустрічі. Ми вітатимемо в Україні чотирьох європейських лідерів, лідерів "Коаліції охочих". Тому очікуємо важливі рішення, очікуємо подальше цементування європейської солідарності на підтримку України
Мерц сподівається, що угода про припинення вогню в Україні буде досягнута протягом наступних двох днів - Bild09.05.25, 18:37 • 10060 переглядiв
Доповнення
У суботу, 10 травня, до Києва на зустріч "коаліції рішучих" прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії – Дональд Туск та Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
Президент Володимир Зеленський повідомляв про зустріч з лідерами "коаліції охочих" в Україні 10 травня. На зустрічі обговорять гарантії безпеки та посилення архітектури безпеки в Європі.
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