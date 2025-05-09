США та Європа завершують роботу над пропозицією щодо 30-денного припинення вогню між Україною та рф - ЗМІ

Сполучені Штати спільно із європейськими союзниками працюють над пропозицією оголошення 30-денного припинення вогню між Україною та росією. Про це повідомляє Reuters з посиланням на неназване французьке дипломатичне джерело, пише УНН.

Деталі

Президент США Дональд Трамп у четвер закликав до 30-денного безумовного припинення вогню між Україною та росією, попередивши, що Вашингтон та його партнери запровадять подальші санкції, якщо припинення вогню не буде дотримуватися.

Україна висловила готовність прийняти пропозицію США. росія в односторонньому порядку оголосила триденне припинення вогню з 8 по 10 травня, що збіглося з 80-ю річницею закінчення Другої світової війни.

Ми ще не повністю узгодили проект, але сподіваємося, що ми перебуваємо на етапі зближення. У найближчі години та дні може бути оголошено про припинення вогню на 30 днів або на частини, що все ще обговорюється – сказало дипломатичне джерело, яке побажало залишитися анонімним.

Зеленський: Україна готова до 30-денного припинення вогню, триває координація з США

Джерело повідомило, що все ще тривають дискусії щодо того, чи оголошувати одностороннє припинення вогню, чи надати росії короткий час для реагування. Якщо вона відмовиться, то проти москви будуть застосовані нові санкції США та ЄС. Обидві сторони координують пакети санкцій.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, який минулого тижня перебував у Вашингтоні на зустрічі з державним секретарем США Марко Рубіо, приєднається до президента Еммануеля Макрона в Києві в суботу, де відбудеться зустріч найближчих союзників України та обговорення пропозиції США та Європи.

Джерело повідомило, що політичні та технічні переговори між Європою та США активізувалися з минулого тижня. Трамп і Макрон обговорили пропозицію щодо припинення вогню в четвер.

У переговорах з американцями ми відчули певне роздратування щодо позиції росії, відсутності реакції та серйозності у її відповідях на те, що було запропоновано раніше. Рішення практично прийнято – сказало джерело.

Доповнення

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що позиція України залишається незмінною - припинення вогню має бути повним і безумовним.