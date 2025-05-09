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Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини - МЗС
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Для України важливе повне та безумовне припинення вогню, а не часткове - Єрмак

Київ • УНН

 • 4062 перегляди

Керівник ОП Єрмак наголосив, що Україна наполягає на повному та безумовному припиненні вогню, а не на частковому, яке пропонує росія. Українська позиція залишається незмінною.

Для України важливе повне та безумовне припинення вогню, а не часткове - Єрмак

Позиція України залишається незмінною - припинення вогню має бути повним і безумовним. Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак  у сторіс в Instagram, передає УНН.

Деталі

Зокрема, таку відповідь він дав на питання щодо заяв росії, яка видає за перемир’я відсутність авіаударів, але продовжує бойові дії на фронті.

Пропозиція США про повне припинення вогню, яке було підтримане Україною ще на зустрічі в Джиді залишається таким. Зрозуміло, бажання росіян - продовжувати свої ворожі дії. Але будь-яке часткове припинення вогню буде виглядати як порушення домовленостей, тому що для нас важливо щоб припинення вогню було повне, безумовне. І саме на цьому ми стоїмо саме в цьому українська позиція

- зазначив Єрмак.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Президент України Володимир Зеленський заявив про активну та продуктивну комунікацію з американською стороною щодо встановлення режиму припинення вогню, щонайменше на 30 днів.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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