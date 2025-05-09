Для України важливе повне та безумовне припинення вогню, а не часткове - Єрмак

Позиція України залишається незмінною - припинення вогню має бути повним і безумовним. Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у сторіс в Instagram, передає УНН.

Зокрема, таку відповідь він дав на питання щодо заяв росії, яка видає за перемир’я відсутність авіаударів, але продовжує бойові дії на фронті.

Пропозиція США про повне припинення вогню, яке було підтримане Україною ще на зустрічі в Джиді залишається таким. Зрозуміло, бажання росіян - продовжувати свої ворожі дії. Але будь-яке часткове припинення вогню буде виглядати як порушення домовленостей, тому що для нас важливо щоб припинення вогню було повне, безумовне. І саме на цьому ми стоїмо саме в цьому українська позиція