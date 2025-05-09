Для Украины важно полное и безусловное прекращение огня, а не частичное – Ермак

Позиция Украины остается неизменной - прекращение огня должно быть полным и безусловным. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в сторис в Instagram, передает УНН.

Детали

В частности, такой ответ он дал на вопрос о заявлениях россии, которая выдает за перемирие отсутствие авиаударов, но продолжает боевые действия на фронте.

Предложение США о полном прекращении огня, которое было поддержано Украиной еще на встрече в Джидде, остается таковым. Понятно, желание россиян - продолжать свои враждебные действия. Но любое частичное прекращение огня будет выглядеть как нарушение договоренностей, потому что для нас важно, чтобы прекращение огня было полным, безусловным. И именно на этом мы стоим, именно в этом украинская позиция - отметил Ермак.

Напомним

Ранее УНН писал, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил об активной и продуктивной коммуникации с американской стороной по установлению режима прекращения огня, по меньшей мере, на 30 дней.