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Зеленський: Україна готова до 30-денного припинення вогню, триває координація з США

Київ • УНН

 • 526 перегляди

Президент України заявив про активну комунікацію з США для встановлення режиму припинення вогню на 30 днів. У разі порушення перемир'я, США погрожують посилити санкції проти Росії.

Зеленський: Україна готова до 30-денного припинення вогню, триває координація з США

Президент України Володимир Зеленський заявив про активну та продуктивну комунікацію з американською стороною щодо встановлення режиму припинення вогню, щонайменше на 30 днів. Про це він сказав на саміті країн - учасниць JEF, передає УНН.

Деталі 

"Останнім часом у нас дуже активна комунікація зі Сполученими Штатами, і не просто активна, а справді позитивна й продуктивна. Ми працюємо разом, щоб досягти припинення вогню - надійного, тривалого, щонайменше на 30 днів. Україна готова", - зазначив Зеленський.

Зеленський також зазначив, що напередодні говорив із президентом США Дональдом Трампом.

"Ми всі єдині в думці, що має бути повне припинення вогню. І якщо росія затягуватиме війну, буде потрібно посилювати санкції, особливо якщо вони порушать припинення вогню, коли воно нарешті почнеться. США та всі ви в Європі знаєте, що найбільше б’є по росії, що насправді змушує москву замислитися про мир і припинення цієї війни. москва повинна погодитися на припинення вогню, бо тільки так може розпочатися справжній мир. Дипломатії потрібна тиша", - зазначив Президент.

Окрім того, Зеленський повідомив, що Україна готується до зустрічі з лідерами коаліції країн, які підтримують її, з метою формування дієвого механізму гарантій безпеки. 

"Я впевнений: Європа лише виграє від такої командної роботи - це допоможе посилити всю наявну архітектуру безпеки. Завтра - зустрічі", - додав Глава держави.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп, після розмови із Зеленським, закликав до припинення вогню на 30 днів для досягнення миру. У разі порушення перемир'я США погрожують санкціями.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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