Зеленский: Украина готова к 30-дневному прекращению огня, продолжается координация с США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об активной и продуктивной коммуникации с американской стороной по установлению режима прекращения огня, по меньшей мере, на 30 дней. Об этом он сказал на саммите стран - участниц JEF, передает УНН.

Детали

"В последнее время у нас очень активная коммуникация с Соединенными Штатами, и не просто активная, а действительно позитивная и продуктивная. Мы работаем вместе, чтобы добиться прекращения огня - надежного, длительного, по меньшей мере на 30 дней. Украина готова", - отметил Зеленский.

Зеленский также отметил, что накануне говорил с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы все едины во мнении, что должно быть полное прекращение огня. И если россия будет затягивать войну, потребуется усилить санкции, особенно если они нарушат прекращение огня, когда оно наконец начнется. США и все вы в Европе знаете, что больше всего бьет по россии, что действительно заставляет москву задуматься о мире и прекращении этой войны. москва должна согласиться на прекращение огня, потому что только так может начаться настоящий мир. Дипломатии нужна тишина", - отметил Президент.

Кроме того, Зеленский сообщил, что Украина готовится к встрече с лидерами коалиции стран, поддерживающих ее, с целью формирования действенного механизма гарантий безопасности.

"Я уверен: Европа только выиграет от такой командной работы - это поможет усилить всю имеющуюся архитектуру безопасности. Завтра - встречи",-добавил Глава государства.

Напомним

Президент США Дональд Трамп, после разговора с Зеленским, призвал к прекращению огня на 30 дней для достижения мира. В случае нарушения перемирия США грозят санкциями.