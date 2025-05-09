США и Европа завершают работу над предложением о 30-дневном прекращении огня между Украиной и рф - СМИ

Соединенные Штаты совместно с европейскими союзниками работают над предложением объявления 30-дневного прекращения огня между Украиной и россией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванный французский дипломатический источник, пишет УНН.

Детали

Президент США Дональд Трамп в четверг призвал к 30-дневному безусловному прекращению огня между Украиной и россией, предупредив, что Вашингтон и его партнеры введут дальнейшие санкции, если прекращение огня не будет соблюдаться.

Украина выразила готовность принять предложение США. россия в одностороннем порядке объявила трехдневное прекращение огня с 8 по 10 мая, что совпало с 80-й годовщиной окончания Второй мировой войны.

Мы еще не полностью согласовали проект, но надеемся, что мы находимся на этапе сближения. В ближайшие часы и дни может быть объявлено о прекращении огня на 30 дней или на части, что все еще обсуждается – сказал дипломатический источник, пожелавший остаться анонимным.

Зеленский: Украина готова к 30-дневному прекращению огня, продолжается координация с США

Источник сообщил, что все еще продолжаются дискуссии о том, объявлять ли одностороннее прекращение огня, или предоставить россии короткое время для реагирования. Если она откажется, то против москвы будут применены новые санкции США и ЕС. Обе стороны координируют пакеты санкций.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, который на прошлой неделе находился в Вашингтоне на встрече с государственным секретарем США Марко Рубио, присоединится к президенту Эммануэлю Макрону в Киеве в субботу, где состоится встреча ближайших союзников Украины и обсуждение предложения США и Европы.

Источник сообщил, что политические и технические переговоры между Европой и США активизировались с прошлой недели. Трамп и Макрон обсудили предложение о прекращении огня в четверг.

В переговорах с американцами мы почувствовали определенное раздражение по поводу позиции россии, отсутствия реакции и серьезности в ее ответах на то, что было предложено ранее. Решение практически принято – сказал источник.

Дополнение

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что позиция Украины остается неизменной - прекращение огня должно быть полным и безусловным.