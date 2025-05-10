Четким приоритетом системы безопасности должно быть укрепление Сил обороны Украины - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приоритетом в будущей системе безопасности должно быть укрепление Сил обороны нашего государства. Также ключевую роль играет международный контингент поддержки, заявил Зеленский на совместном брифинге с европейскими лидерами в Киеве 10 мая, передает УНН.

Детали

Мы договорились, что четким приоритетом должно быть укрепление Сил обороны и безопасности Украины, как главной гарантии суверенитета Украины - отметил президент.

Зеленский также добавил, что союзники договорились укреплять оборону Украины. Это будет достигнуто путем не только финансирования обороны, но и инвестициями в производство оружия.

Мы согласились и в дальнейшем укреплять оборону Украины. В частности, и украинскую армию. Это включает как финансирование устойчивости нашей обороны, так и инвестиции в производство оружия в Украине - сообщил президент.

Глава государства также добавил, что ключевой гарантией безопасности должен быть международный контингент поддержки.

Ключевым гарантом безопасности также должен стать контингент поддержки - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

После встречи Коалиции желающих все пять лидеров — Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер — провели телефонный разговор с Дональдом Трампом относительно мирных усилий. Украина и все союзники готовы к полному прекращению огня минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника.

Эммануэль Макрон заявил, что Украина согласилась на прекращение огня, но россия медлит. Он отметил усиление давления на рф в координации с США, если москва продолжит блокаду.