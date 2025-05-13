Отказ путина от переговоров в Турции станет последним сигналом - Ермак

Если глава кремля владимир путин откажется от переговоров в Турции, это станет последним сигналом о нежелании россии заканчивать войну. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время онлайн-участия в сессии Копенгагенского демократического саммита 2025, пишет УНН со ссылкой на сообщение ОП.

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Украина готова к любому формату переговоров с россией, но первоочередным должно быть прекращение огня, подчеркнул Ермак.

Руководитель ОП указал, что невозможно вести переговоры, когда украинский народ круглосуточно находится под атаками российских ракет и дронов, поэтому установление режима прекращения огня является важной и необходимой предпосылкой.

По его словам, по состоянию на сейчас россияне не дали никакого ответа относительно участия владимира путина в переговорах в Турции.

Мы подтвердили, что Президент Зеленский готов и будет в Турции. Вчера было очень сильное и четкое заявление президента Трампа, что он ожидает присутствия обоих лидеров в Турции. Он также думает о возможности визита туда. Считаю, что, если владимир путин откажется приехать в Турцию, это будет последним сигналом, что россия не хочет заканчивать эту войну, что россия не хочет и не готова к каким-либо переговорам - сказал Ермак.

Он подчеркнул, что в случае отказа россии от переговоров должна быть сильная реакция США и всего мира: новые санкции против рф и увеличение военной помощи Украине.

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Также глава Офиса Главы государства также отметил, что продолжается работа над формированием гарантий безопасности для Украины. Уже, как сообщается, есть конкретные предложения от стран-партнеров, в частности наработки коалиции желающих.

"Но самая серьезная и сильная гарантия - это сильные, подготовленные, тренированные Вооруженные Силы Украины. Мы работаем над этим с нашими партнерами. Также мы ожидаем, что соглашение о полезных ископаемых с США станет одним из элементов будущей системы гарантий безопасности", – сказал Ермак.

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