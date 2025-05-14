Мелони созвонилась с Эрдоганом в преддверии возможных переговоров в Стамбуле
Киев • УНН
Премьер-министр Италии Мелони призвала россию прекратить огонь на 30 дней, как знак готовности к переговорам. Она поблагодарила Эрдогана за приверженность Турции достижению путем переговоров решения, которое положило бы конец войне.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони призвала россию согласиться на 30-дневное перемирие в качестве жеста готовности к миру. Об этом сообщается на сайте итальянского правительства, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что Мелони провела телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Учитывая готовность Турции принять мирные переговоры между Украиной и россией в Стамбуле, два лидера обсудили дипломатические перспективы и подтвердили свою поддержку справедливого и длительного мира в Украине
Указывается, что премьер-министр Италии поблагодарила Эрдогана за приверженность Турции достижению путем переговоров решения, которое положило бы конец конфликту, и повторила свою надежду, что россия, как это сделала Украина, положительно отреагирует на приглашение к переговорам на высшем уровне и согласится на полное и безусловное 30-дневное прекращение огня как "конкретный знак готовности к миру".
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если встреча в Турции не приведет к прекращению огня, то это будет неудачей, и будет означать, что россия не готова к дипломатии.
Австрия предлагает Вену для мирных переговоров по войне в Украине – канцлер13.05.25, 00:58 • 3014 просмотров