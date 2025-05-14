Зеленський: якщо переговори в Туреччині не дадуть результату, росія не готова до дипломатії

Президент України Володимир Зеленський вважає, що якщо зустріч в Туреччині не призведе до припинення вогню, то це буде невдачею, та означатиме, що росія не готова до дипломатії. Про це Зеленський заявив під час пресконференції, передає УНН.

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Відповідаючи на питання, чи вважатиме Зеленський, що якщо зустріч в Туреччині не призведе до припинення вогню, то чи вважатиме він це невдачею, Президент відповів: "Звичайно".

Це означатиме, що росія не готова до дипломатії. Це лише залежить від однієї сторони - від росії. Якщо путін не приїде, або якщо припинення вогню не буде підтримане росіянами, путіним, тоді росія не готова до будь-яких перемовин. Немає часу гратися в ігри на технічному рівні. Це означатиме єдине - нам потрібно бути сильнішими - сказав глава держави.

За його словами, єдиним варіантом примушення росії до миру є санкції.

"Якщо в мене буде спілкування з президентом Трампом, то я йому скажу, що нам потрібно, щоб ці санкції були достатньо потужними, і нам потрібно трохи часу, коли санкції матимуть вплив", - сказав Зеленський.

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