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Зеленський: якщо переговори в Туреччині не дадуть результату, росія не готова до дипломатії

Київ • УНН

 • 396 перегляди

Зустріч у Туреччині має призвести до припинення вогню, інакше росія не готова до дипломатії, заявив Зеленський. Єдиний варіант примусити рф до миру – санкції.

Зеленський: якщо переговори в Туреччині не дадуть результату, росія не готова до дипломатії

Президент України Володимир Зеленський вважає, що якщо зустріч в Туреччині не призведе до припинення вогню, то це буде невдачею, та означатиме, що росія не готова до дипломатії. Про це Зеленський заявив під час пресконференції, передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на питання, чи вважатиме Зеленський, що якщо зустріч в Туреччині не призведе до припинення вогню, то чи вважатиме він це невдачею, Президент відповів: "Звичайно".

Це означатиме, що росія не готова до дипломатії. Це лише залежить від однієї сторони - від росії. Якщо путін не приїде, або якщо припинення вогню не буде підтримане росіянами, путіним, тоді росія не готова до будь-яких перемовин. Немає часу гратися в ігри на технічному рівні. Це означатиме єдине - нам потрібно бути сильнішими

- сказав глава держави.

За його словами, єдиним варіантом примушення росії до миру є санкції.

"Якщо в мене буде спілкування з президентом Трампом, то я йому скажу, що нам потрібно, щоб ці санкції були достатньо потужними, і нам потрібно трохи часу, коли санкції матимуть вплив", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

У Сполучених Штатах висловили сподівання, що президент рф володимир путін візьме участь у можливих мирних переговорах у Стамбулі.

Австрія пропонує Відень для мирних переговорів щодо війни в Україні - канцлер13.05.25, 00:58 • 3014 переглядiв

Павло Башинський

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