Зеленский: если переговоры в Турции не дадут результата, россия не готова к дипломатии
Киев • УНН
Встреча в Турции должна привести к прекращению огня, иначе россия не готова к дипломатии, заявил Зеленский. Единственный вариант принудить россию к миру – санкции.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если встреча в Турции не приведет к прекращению огня, то это будет неудачей и будет означать, что россия не готова к дипломатии. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции, передает УНН.
Детали
Отвечая на вопрос, будет ли Зеленский считать, что если встреча в Турции не приведет к прекращению огня, то сочтет ли он это неудачей, Президент ответил: "Конечно".
Это будет означать, что россия не готова к дипломатии. Это зависит только от одной стороны – от россии. Если путин не приедет, или если прекращение огня не будет поддержано россиянами, путиным, тогда россия не готова к каким-либо переговорам. Нет времени играть в игры на техническом уровне. Это будет означать единственное – нам нужно быть сильнее", - сказал глава государства.
По его словам, единственным вариантом принуждения россии к миру являются санкции.
"Если у меня будет общение с президентом Трампом, то я ему скажу, что нам нужно, чтобы эти санкции были достаточно мощными, и нам нужно немного времени, когда санкции окажут влияние", - сказал Зеленский.
Напомним
В Соединенных Штатах выразили надежду, что президент рф владимир путин примет участие в возможных мирных переговорах в Стамбуле.
Австрия предлагает Вену для мирных переговоров по войне в Украине – канцлер13.05.25, 00:58 • 3010 просмотров