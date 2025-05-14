Зеленский: если переговоры в Турции не дадут результата, россия не готова к дипломатии

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если встреча в Турции не приведет к прекращению огня, то это будет неудачей и будет означать, что россия не готова к дипломатии. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос, будет ли Зеленский считать, что если встреча в Турции не приведет к прекращению огня, то сочтет ли он это неудачей, Президент ответил: "Конечно".

Это будет означать, что россия не готова к дипломатии. Это зависит только от одной стороны – от россии. Если путин не приедет, или если прекращение огня не будет поддержано россиянами, путиным, тогда россия не готова к каким-либо переговорам. Нет времени играть в игры на техническом уровне. Это будет означать единственное – нам нужно быть сильнее", - сказал глава государства. - сказал глава государства.

По его словам, единственным вариантом принуждения россии к миру являются санкции.

"Если у меня будет общение с президентом Трампом, то я ему скажу, что нам нужно, чтобы эти санкции были достаточно мощными, и нам нужно немного времени, когда санкции окажут влияние", - сказал Зеленский.

Напомним

В Соединенных Штатах выразили надежду, что президент рф владимир путин примет участие в возможных мирных переговорах в Стамбуле.

Австрия предлагает Вену для мирных переговоров по войне в Украине – канцлер