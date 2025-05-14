Мелоні зідзвонилася з Ердоганом напередодні можливих переговорів у Стамбулі
Київ • УНН
Прем'єр-міністерка Італії Мелоні закликала росію припинити вогонь на 30 днів, як знак готовності до переговорів. Вона подякувала Ердогану за відданість Туреччини досягненню шляхом переговорів рішення, яке поклало б край війні.
Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні закликала росію погодитися на 30-денне перемир'я як жест готовності до миру. Про це повідомляється на сайті італійського уряду, інформує УНН.
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Зазначається, що Мелоні провела телефонну розмову з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.
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Вказується, що прем’єр-міністр Італії подякувала Ердогану за відданість Туреччини досягненню шляхом переговорів рішення, яке поклало б край конфлікту, і повторила своє сподівання, що росія, як це зробила Україна, позитивно відреагує на запрошення до переговорів на найвищому рівні та погодиться на повне та безумовне 30-денне припинення вогню як "конкретний знак готовності до миру".
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський вважає, що якщо зустріч в Туреччині не призведе до припинення вогню, то це буде невдачею, та означатиме, що росія не готова до дипломатії.
Австрія пропонує Відень для мирних переговорів щодо війни в Україні - канцлер13.05.25, 00:58 • 3024 перегляди