Мелоні зідзвонилася з Ердоганом напередодні можливих переговорів у Стамбулі

$41.540.01
46.160.59
ukenru
Український гурт Ziferblat вийшов у фінал Євробачення-2025 у Базелі
21:24 • 2176 перегляди

Український гурт Ziferblat вийшов у фінал Євробачення-2025 у Базелі

13 травня, 16:08 • 48634 перегляди

"Сірий" імпорт підриває довіру: чому навіть офіційна купівля техніки викликає підозри в українських споживачів?

13 травня, 12:11 • 54852 перегляди

CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна

Ексклюзив
13 травня, 11:29 • 75627 перегляди

Реформа АРМА - умова євроінтеграції та фінансової допомоги від ЄС: Мезенцева пояснила, чому зволікання неприпустиме

13 травня, 10:48 • 75382 перегляди

Снеки до перегляду Євробачення: 5 простих рецептів для смачного вечора

13 травня, 08:36 • 152943 перегляди

Вартість вишиванки в Україні у 2025 році: фактори ціноутворення

13 травня, 07:44 • 71816 перегляди

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 році до 3,3%

13 травня, 05:20 • 156571 перегляди

Перший півфінал Євробачення: коли виступають Ziferblat та де дивитися

13 травня, 05:00 • 149404 перегляди

Київському "Динамо" виповнилось 98 років: від перших матчів до європейських тріумфів

12 травня, 19:01 • 90343 перегляди

ІСАО визнала росію відповідальною за збиття MH17

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1м/с
70%
747мм
Популярнi новини

Урожай зернових в Україні можна збільшити на 20 млн тонн, якщо використати потенціал селекції - експерт

13 травня, 15:04 • 58371 перегляди

Зеленський прокоментував можливість перемовин з рф без участі путіна

13 травня, 15:22 • 4050 перегляди

Блогерки Мандзюк та Алхім збираються разом поїхати до військових на курський напрямок: що відомо

13 травня, 16:52 • 24587 перегляди

Падіння російської нафти в рублях: вартість поставок з рф наближається до дворічного мінімуму

13 травня, 16:58 • 4758 перегляди

Макрон вимагає 30-денне перемирʼя в Україні "на суші, морі та в повітрі" - Le Figaro

19:41 • 4432 перегляди
Публікації

"Сірий" імпорт підриває довіру: чому навіть офіційна купівля техніки викликає підозри в українських споживачів?

13 травня, 16:08 • 48634 перегляди

Урожай зернових в Україні можна збільшити на 20 млн тонн, якщо використати потенціал селекції - експерт

13 травня, 15:04 • 58380 перегляди

Вартість вишиванки в Україні у 2025 році: фактори ціноутворення

13 травня, 08:36 • 152943 перегляди

Перший півфінал Євробачення: коли виступають Ziferblat та де дивитися

13 травня, 05:20 • 156571 перегляди

Київському "Динамо" виповнилось 98 років: від перших матчів до європейських тріумфів

13 травня, 05:00 • 149404 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Кейр Стармер

Реджеп Таїп Ердоган

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Туреччина

Німеччина

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Блогерки Мандзюк та Алхім збираються разом поїхати до військових на курський напрямок: що відомо

13 травня, 16:52 • 24590 перегляди

Jerry Heil, Käärijä та NEMO: хто ще зʼявиться на сцені Євробачення-2025

13 травня, 10:05 • 86533 перегляди

Мадонна працює з режисером фільму "Дедпул і Росомаха" над біографічним серіалом для Netflix

13 травня, 08:20 • 86268 перегляди

Франшиза "Барбершоп" отримає серіальне продовження на Prime Video

13 травня, 07:57 • 87464 перегляди

Кім Кардашʼян дасть свідчення в суді Парижа у справі про пограбування на 9 мільйонів доларів

13 травня, 07:36 • 87702 перегляди
Актуальне

Рейс 17 Malaysia Airlines

Фокс Ньюс

Безпілотний літальний апарат

The Guardian

Boeing 747

Мелоні зідзвонилася з Ердоганом напередодні можливих переговорів у Стамбулі

Київ • УНН

 • 370 перегляди

Прем'єр-міністерка Італії Мелоні закликала росію припинити вогонь на 30 днів, як знак готовності до переговорів. Вона подякувала Ердогану за відданість Туреччини досягненню шляхом переговорів рішення, яке поклало б край війні.

Мелоні зідзвонилася з Ердоганом напередодні можливих переговорів у Стамбулі

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні закликала росію погодитися на 30-денне перемир'я як жест готовності до миру. Про це повідомляється на сайті італійського уряду, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що Мелоні провела телефонну розмову з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.

Зважаючи на готовність Туреччини прийняти мирні переговори між Україною та росією в Стамбулі, два лідери обговорили дипломатичні перспективи та підтвердили свою підтримку справедливого та тривалого миру в Україні

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що прем’єр-міністр Італії подякувала Ердогану за відданість Туреччини досягненню шляхом переговорів рішення, яке поклало б край конфлікту, і повторила своє сподівання, що росія, як це зробила Україна, позитивно відреагує на запрошення до переговорів на найвищому рівні та погодиться на повне та безумовне 30-денне припинення вогню як "конкретний знак готовності до миру".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський вважає, що якщо зустріч в Туреччині не призведе до припинення вогню, то це буде невдачею, та означатиме, що росія не готова до дипломатії.

Австрія пропонує Відень для мирних переговорів щодо війни в Україні - канцлер13.05.25, 00:58 • 3024 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаПолітика
Джорджа Мелоні
Італія
Реджеп Таїп Ердоган
Туреччина
Володимир Зеленський
Україна
Brent
$66.57
Bitcoin
$104,116.30
S&P 500
$5,902.12
Tesla
$335.92
Газ TTF
$35.74
Золото
$3,258.19
Ethereum
$2,680.04