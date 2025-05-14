Мелоні зідзвонилася з Ердоганом напередодні можливих переговорів у Стамбулі

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні закликала росію погодитися на 30-денне перемир'я як жест готовності до миру. Про це повідомляється на сайті італійського уряду, інформує УНН.

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Зазначається, що Мелоні провела телефонну розмову з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.

Зважаючи на готовність Туреччини прийняти мирні переговори між Україною та росією в Стамбулі, два лідери обговорили дипломатичні перспективи та підтвердили свою підтримку справедливого та тривалого миру в Україні - йдеться у повідомленні.

Вказується, що прем’єр-міністр Італії подякувала Ердогану за відданість Туреччини досягненню шляхом переговорів рішення, яке поклало б край конфлікту, і повторила своє сподівання, що росія, як це зробила Україна, позитивно відреагує на запрошення до переговорів на найвищому рівні та погодиться на повне та безумовне 30-денне припинення вогню як "конкретний знак готовності до миру".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський вважає, що якщо зустріч в Туреччині не призведе до припинення вогню, то це буде невдачею, та означатиме, що росія не готова до дипломатії.

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