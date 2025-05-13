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CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина
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В ЕС ожидают готовности путина встретиться с Зеленским в четверг, напомнили о возможности новых санкций

Киев • УНН

 • 104 просмотра

В ЕС ожидают готовности путина встретиться с Зеленским в четверг. Также рассматриваются дальнейшие санкции из-за отсутствия прекращения огня.

В ЕС ожидают готовности путина встретиться с Зеленским в четверг, напомнили о возможности новых санкций

В Европейском Союзе ожидают готовности главы кремля владимира путина встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг и рассматривают дальнейшие санкции из-за отсутствия прекращения огня, сообщила пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо во время брифинга в Брюсселе 13 мая, пишет УНН.

Детали

"Вероятно, он был удивлен готовностью президента Зеленского встретиться лично. Поэтому мы с нетерпением ждем готовности президента путина встретиться с президентом Зеленским в четверг", - сказала Пиньо, отвечая на вопрос, как ЕС интерпретирует тишину, пока путин игнорирует призыв.

"Мы можем подтвердить, что при отсутствии прекращения огня, как было отмечено несколькими лидерами, Верховным представителем ЕС Каллас и лично президентом фон дер Ляйен, мы действительно рассматриваем дальнейшие санкции", - сказала она.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский 11 мая заявил, что ожидает от россии прекращения огня с 12 мая, и что он лично будет ждать владимира путина в Турции 15 мая.

Перед этим Зеленский и лидеры нескольких стран НАТО поговорили с Трампом по телефону и подчеркнули, что готовы к безусловному 30-дневному прекращению огня с понедельника. Во время 15-минутного разговора Зеленский и лидеры НАТО сказали Трампу, что если будет договорено о прекращении огня, Украина готова начать прямые мирные переговоры с россией.

Позже вечером путин ответил на условия. И хотя он не принял предложение о прекращении огня, он заявил, что готов начать прямые переговоры с Украиной в четверг.

За несколько часов до того, как Зеленский согласился встретиться с путиным в Стамбуле, Трамп призвал Президента Украины принять условия, в сообщении в Truth Social.

Axios со ссылкой на украинского чиновника заявило, что визит Зеленского в Турцию состоится, даже если россия не согласится на прекращение огня.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может поехать в Стамбул, где в четверг может состояться потенциальная встреча Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина.

CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина13.05.25, 15:11 • 11614 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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