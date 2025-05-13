У ЄС очікують на готовність путіна зустрітися із Зеленським у четвер, нагадали про можливість нових санкцій

$41.540.01
46.160.59
ukenru
CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна
12:11 • 11974 перегляди

CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна

Ексклюзив
11:29 • 27434 перегляди

Реформа АРМА - умова євроінтеграції та фінансової допомоги від ЄС: Мезенцева пояснила, чому зволікання неприпустиме

10:48 • 30903 перегляди

Снеки до перегляду Євробачення: 5 простих рецептів для смачного вечора

08:36 • 73782 перегляди

Вартість вишиванки в Україні у 2025 році: фактори ціноутворення

13 травня, 07:44 • 46659 перегляди

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 році до 3,3%

13 травня, 05:20 • 102144 перегляди

Перший півфінал Євробачення: коли виступають Ziferblat та де дивитися

13 травня, 05:00 • 106089 перегляди

Київському "Динамо" виповнилось 98 років: від перших матчів до європейських тріумфів

12 травня, 19:01 • 87095 перегляди

ІСАО визнала росію відповідальною за збиття MH17

12 травня, 15:56 • 64028 перегляди

Це правильна ідея: Зеленський підтримав участь Трампа на зустрічі з представниками рф у Туреччині

12 травня, 15:48 • 63420 перегляди

Зеленський затвердив ратифікацію угоди з США щодо копалин

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
3.5м/с
53%
747мм
Популярнi новини

Кім Кардашʼян дасть свідчення в суді Парижа у справі про пограбування на 9 мільйонів доларів

13 травня, 07:36 • 50011 перегляди

Франшиза "Барбершоп" отримає серіальне продовження на Prime Video

13 травня, 07:57 • 44736 перегляди

Мадонна працює з режисером фільму "Дедпул і Росомаха" над біографічним серіалом для Netflix

13 травня, 08:20 • 39563 перегляди

Jerry Heil, Käärijä та NEMO: хто ще зʼявиться на сцені Євробачення-2025

10:05 • 29287 перегляди

Серіал "Fallout" продовжено на 3 сезон

10:29 • 38339 перегляди
Публікації

Вартість вишиванки в Україні у 2025 році: фактори ціноутворення

08:36 • 73792 перегляди

Перший півфінал Євробачення: коли виступають Ziferblat та де дивитися

13 травня, 05:20 • 102154 перегляди

Київському "Динамо" виповнилось 98 років: від перших матчів до європейських тріумфів

13 травня, 05:00 • 106099 перегляди

Скандали навколо Євробачення-2025: хто з учасників має російський слід

12 травня, 15:00 • 130708 перегляди

Каннський кінофестиваль 2025: огляд фільмів-учасників та прогнози на переможців

12 травня, 14:27 • 129815 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Кейр Стармер

Реджеп Таїп Ердоган

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Туреччина

Німеччина

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Jerry Heil, Käärijä та NEMO: хто ще зʼявиться на сцені Євробачення-2025

10:05 • 29765 перегляди

Мадонна працює з режисером фільму "Дедпул і Росомаха" над біографічним серіалом для Netflix

13 травня, 08:20 • 39998 перегляди

Франшиза "Барбершоп" отримає серіальне продовження на Prime Video

13 травня, 07:57 • 45165 перегляди

Кім Кардашʼян дасть свідчення в суді Парижа у справі про пограбування на 9 мільйонів доларів

13 травня, 07:36 • 50423 перегляди

Бейонсе осоромилася під час свого туру: технічний конфуз на сцені й проблеми з продажем квитків

12 травня, 15:03 • 53955 перегляди
Актуальне

Рейс 17 Malaysia Airlines

Фокс Ньюс

Безпілотний літальний апарат

The Guardian

Boeing 747

У ЄС очікують на готовність путіна зустрітися із Зеленським у четвер, нагадали про можливість нових санкцій

Київ • УНН

 • 142 перегляди

У ЄС очікують на готовність путіна зустрітися із Зеленським у четвер. Також розглядаються подальші санкції через відсутність припинення вогню.

У ЄС очікують на готовність путіна зустрітися із Зеленським у четвер, нагадали про можливість нових санкцій

У Європейському Союзі очікують на готовність глави кремля володимира путіна зустрітися із Президентом України Володимиром Зеленським у четвер і розглядає подальші санкції через відсутність припинення вогню, повідомила речниця Європейської комісії Паула Піньйо під час брифінгу в Брюсселі 13 травня, пише УНН.

Деталі

"Імовірно, він був здивований готовністю президента Зеленського зустрітися особисто. Тож, ми з нетерпінням чекаємо готовності президента путіна зустрітися з президентом Зеленським у четвер", - сказала Піньйо, відповідаючи на запитання, як ЄС інтерпретує тишу, поки путін ігнорує заклик.

"Ми можемо підтвердити, що за відсутності припинення вогню, як було зазначено кількома лідерами, Верховною представницею ЄС Каллас і особисто президенткою фон дер Ляєн, ми справді розглядаємо подальші санкції", - сказала вона.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський 11 травня заявив, що очікує від рф припинення вогню від 12 травня, і що він особисто чекатиме на володимира путіна в Туреччині 15 травня.

Перед цим Зеленський і лідери кількох країн НАТО поговорили з Трампом телефоном і наголосили, що готові до безумовного 30-денного припинення вогню з понеділка. Під час 15-хвилинної розмови Зеленський і лідери НАТО сказали Трампу, що якщо буде домовлено про припинення вогню, Україна готова розпочати прямі мирні переговори з росією.

Пізніше ввечері путін відповів на умови. І хоча він не прийняв пропозицію про припинення вогню, він заявив, що готовий почати прямі переговори з Україною в четвер.

За кілька годин до того, як Зеленський погодився зустрітися з путіним в Стамбулі, Трамп закликав Президента України прийняти умови, у дописі в Truth Social.

Axios з посиланням на українського чиновника заявило, що візит Зеленського в Туреччину відбудеться, навіть якщо рф не погодиться на припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп заявив, що може поїхати до Стамбула, де у четвер може відбутися потенційна зустріч Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна.

CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна13.05.25, 15:11 • 11812 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Brent
$65.66
Bitcoin
$103,721.60
S&P 500
$5,848.58
Tesla
$321.31
Газ TTF
$35.95
Золото
$3,232.06
Ethereum
$2,549.89