У ЄС очікують на готовність путіна зустрітися із Зеленським у четвер, нагадали про можливість нових санкцій

У Європейському Союзі очікують на готовність глави кремля володимира путіна зустрітися із Президентом України Володимиром Зеленським у четвер і розглядає подальші санкції через відсутність припинення вогню, повідомила речниця Європейської комісії Паула Піньйо під час брифінгу в Брюсселі 13 травня, пише УНН.

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"Імовірно, він був здивований готовністю президента Зеленського зустрітися особисто. Тож, ми з нетерпінням чекаємо готовності президента путіна зустрітися з президентом Зеленським у четвер", - сказала Піньйо, відповідаючи на запитання, як ЄС інтерпретує тишу, поки путін ігнорує заклик.

"Ми можемо підтвердити, що за відсутності припинення вогню, як було зазначено кількома лідерами, Верховною представницею ЄС Каллас і особисто президенткою фон дер Ляєн, ми справді розглядаємо подальші санкції", - сказала вона.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський 11 травня заявив, що очікує від рф припинення вогню від 12 травня, і що він особисто чекатиме на володимира путіна в Туреччині 15 травня.

Перед цим Зеленський і лідери кількох країн НАТО поговорили з Трампом телефоном і наголосили, що готові до безумовного 30-денного припинення вогню з понеділка. Під час 15-хвилинної розмови Зеленський і лідери НАТО сказали Трампу, що якщо буде домовлено про припинення вогню, Україна готова розпочати прямі мирні переговори з росією.

Пізніше ввечері путін відповів на умови. І хоча він не прийняв пропозицію про припинення вогню, він заявив, що готовий почати прямі переговори з Україною в четвер.

За кілька годин до того, як Зеленський погодився зустрітися з путіним в Стамбулі, Трамп закликав Президента України прийняти умови, у дописі в Truth Social.

Axios з посиланням на українського чиновника заявило, що візит Зеленського в Туреччину відбудеться, навіть якщо рф не погодиться на припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп заявив, що може поїхати до Стамбула, де у четвер може відбутися потенційна зустріч Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна.

CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна