"Критична можливість": у США виступили з заявою щодо ймовірних переговрів у Стамбулі

Ймовірні переговори України та росії у Стамбулі можуть наблизити країни до досягнення припинення вогню. Про це під час брифінгу заявив перший заступник спікера Державного департаменту США Томмі Піготт, повідомляє УНН.

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Він підкреслив, що потенційні переговори у Стамбулі є шансом для досягнення припинення вогню та встановлення тривалого миру.

Як сказав президент, це критична можливість спробувати досягти припинення вогню і спробувати досягти тривалого миру. Президент ясно дав зрозуміти, що він хоче, щоб ці прямі переговори відбулися - сказав Піготт.

За його словами, президент США Дональд Трамп наблизив Україну і росію до миру "більше, ніж за роки до того, як він вступив на посаду".

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що якщо зустріч в Туреччині не призведе до припинення вогню, то це буде невдачею, та означатиме, що росія не готова до дипломатії.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні провела телефонну розмову з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом. Вона закликає росію погодитися на 30-денне перемир'я як жест готовності до миру.

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