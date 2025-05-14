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"Критическая возможность": в США выступили с заявлением относительно вероятных переговоров в Стамбуле

Киев • УНН

 • 128 просмотра

В Госдепе США считают, что переговоры Украины и россии в Стамбуле могут приблизить стороны к прекращению огня и установлению длительного мира. Встреча может стать решающей.

"Критическая возможность": в США выступили с заявлением относительно вероятных переговоров в Стамбуле

Вероятные переговоры Украины и россии в Стамбуле могут приблизить страны к достижению прекращения огня. Об этом во время брифинга заявил первый заместитель спикера Государственного департамента США Томми Пиготт, сообщает УНН.

Детали

Он подчеркнул, что потенциальные переговоры в Стамбуле являются шансом для достижения прекращения огня и установления длительного мира.

Как сказал президент, это критическая возможность попытаться достичь прекращения огня и попытаться достичь длительного мира. Президент ясно дал понять, что он хочет, чтобы эти прямые переговоры состоялись

- сказал Пиготт.

По его словам, президент США Дональд Трамп приблизил Украину и россию к миру "больше, чем за годы до того, как он вступил в должность".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если встреча в Турции не приведет к прекращению огня, то это будет неудачей, и будет означать, что россия не готова к дипломатии.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони провела телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Она призывает россию согласиться на 30-дневное перемирие в качестве жеста готовности к миру.

Австрия предлагает Вену для мирных переговоров по войне в Украине – канцлер13.05.25, 00:58 • 3024 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Войнаполитика
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