Турецькі чиновники не очікують візиту Трампа в четвер, але не повністю виключають поїздки найближчими днями - Bloomberg

Турецькі чиновники не очікують візиту президента США Дональда Трампа в четвер, але вони не повністю виключають можливість поїздки найближчими днями, особливо якщо до нього приєднається глава кремля володимир путін, заявили високопоставлені турецькі чиновники на умовах анонімності, оскільки планування є приватним, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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За словами офіційних осіб, турецька сторона веде відповідну підготовку.

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Президент США Дональд Трамп продовжив висловлювати зацікавленість у поїздці до Туреччини для можливої ​​зустрічі з високими ставками між Президентом України Володимиром Зеленським і главою кремля володимиром путіним, заявивши в середу, що путін "хотів би, щоб я був там", і це залишається "можливістю".

глава кремля володимир путін поки що не погодився особисто взяти участь у переговорах у Туреччині, запланованих на четвер, попри те, що сам це пропонував. Президент України Володимир Зеленський заявив, що не буде вести переговори з жодним представником росії, окрім самого путіна.

росія та Україна, як очікується, збираються провести свої перші прямі переговори за багато років, при цьому на москву посилюється тиск, щоб вона погодилася на 30-денне припинення вогню.

Держсекретар США Марко Рубіо планує відвідати зустрічі разом із спецпосланцями Трампа Стівом Віткоффом і Кітом Келлогом.

Речник кремля дмитро пєсков у середу заявив, що поки не готовий назвати делегацію, яка візьме участь у переговорах.