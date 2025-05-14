Турецкие чиновники не ожидают визита Трампа в четверг, но не полностью исключают поездки в ближайшие дни - Bloomberg

Турецкие чиновники не ожидают визита президента США Дональда Трампа в четверг, но они не полностью исключают возможность поездки в ближайшие дни, особенно если к нему присоединится глава кремля владимир путин, заявили высокопоставленные турецкие чиновники на условиях анонимности, поскольку планирование является частным, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам официальных лиц, турецкая сторона ведет соответствующую подготовку.

Ранее

Президент США Дональд Трамп продолжил выражать заинтересованность в поездке в Турцию для возможной встречи с высокими ставками между Президентом Украины Владимиром Зеленским и главой кремля владимиром путиным, заявив в среду, что путин "хотел бы, чтобы я был там", и это остается "возможностью".

глава кремля владимир путин пока не согласился лично принять участие в переговорах в Турции, запланированных на четверг, несмотря на то, что сам это предлагал. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет вести переговоры ни с одним представителем россии, кроме самого путина.

россия и Украина, как ожидается, собираются провести свои первые прямые переговоры за много лет, при этом на москву усиливается давление, чтобы она согласилась на 30-дневное прекращение огня.

Госсекретарь США Марко Рубио планирует посетить встречи вместе со спецпосланниками Трампа Стивом Виткоффом и Китом Келлогом.

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков в среду заявил, что пока не готов назвать делегацию, которая примет участие в переговорах.