Перемовини у Стамбулі: головні заяви та події напередодні зустрічі України та рф

До зустрічі делегацій України та росії в Туреччині залишається зовсім мало часу. Вже завтра можуть розпочатись перемовини про припинення вогню, які, потенційно, мають стати першим кроком до встановлення стійкого миру. УНН нагадує, звідки з'явилася ідея таких переговорів і як розвивалася ситуація до цього моменту.

Несподівана ініціатива володимира путіна

російський диктатор володимир путін минулої неділі запропонував відновити мирні переговори з Україною 15 травня у Стамбулі. За його словами, держава агрессор нібито ніколи не відмовлялася від діалогу з українською владою.

"Закликаю відновити прямі переговори, без всяких попередніх умов", - заявив диктатор.

Реакція України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від рф на припинення вогню від 12 травня і особисто чекатиме на лідера кремля володимира путіна в Туреччині 15 травня.

"Ми чекаємо відзавтра (понеділок, 12 травня - ред.) припинення вогню – повне і тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії. Немає сенсу затягувати вбивства. І чекатиму на путіна в четвер у Туреччині. Особисто. Сподіваюсь, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть", - написав Зеленський.

Сибіга їде до Туреччини для переговорів щодо досягнення миру

Того ж дня глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга висловив сумнів, що російський диктатор володимир путін погодиться прилетіти до Стамбула на переговори з Президентом Володимиром Зеленським.

Дипломат, зокрема, прокоментував заяву Зеленського щодо того, що він очіукє від рф на припинення вогню від 12 травня і особисто чекатиме на лідера кремля в Туреччині 15 травня. "Це те, що робить справжній лідер. Він ні за ким і ні за чим не ховається", - зазначив Сибіга.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що якщо путін відмовиться від переговорів у Туреччині, це остаточно покаже небажання рф рухатися в бік миру. За його словами, Україна готова до переговорів, але, перш за все, необхідне припинення вогню.

"Україна готова до будь-якого формату переговорів із росією, але першочерговим має бути припинення вогню", - наголосив Єрмак.

Керівник ОП вказав, що неможливо вести переговори, коли український народ цілодобово перебуває під атаками російських ракет і дронів, тому встановлення режиму припинення вогню є важливою та необхідною передумовою.

"Ми підтвердили, що Президент Зеленський готовий і буде в Туреччині. Вчора була дуже сильна й чітка заява президента Трампа, що він очікує присутності обох лідерів у Туреччині. Він також думає про можливість візиту туди. Вважаю, що, якщо володимир путін відмовиться приїхати до Туреччини, це буде останнім сигналом, що росія не хоче закінчувати цю війну, що росія не хоче й не готова до будь-яких перемовин", - сказав Єрмак.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що Володимир Зеленський вестиме переговори у Стамбулі виключно з російським диктатором володимиром путіним, оскільки лише той може прийняти рішення припинити війну проти України. При цьому він відкинув кандидатуру попереднього очільника російської делегації в Стамбулі володимира мединського.

"Це не формат президента. Тим паче мединський має не зовсім зрозумілий статус. Навряд ця людина зможе вирішувати фундаментальні питання. Знаючи систему влади в росії ми маємо розуміти, що навіть міністри, на кшталт лаврова, навряд уповноважені приймати ті, чи інші рішення, які є ідеєю фікс самого путіна", - пояснив Подоляк.

Реакція Дональда Трампа

У неділю, 11 травня, Президент Дональд Трамп зробив першу заяву щодо можливої зустрічі Володимира Зеленського та володимира путіна, опублікувавши відповідний допис.

"Потенційно великий день для росії та України! Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані, коли ця нескінченна "кривава баня", сподіваюся, закінчиться. Це буде абсолютно новий і набагато кращий СВІТ. Я продовжуватиму працювати з обома сторонами, щоб переконатися, що це станеться. США хочуть зосередитися на відновленні та торгівлі. Попереду великий тиждень!" - написав Трамп.

Перемовини Володимира Зеленського та Раджепа Ердогана

12 травня Президент Володимир Зеленський провів розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Сторони обговорили ключові деталі зустрічі в Туреччині, яка може допомогти в закінченні війни, а також Президент наголосив, що Україна готова до прямих перемовин із російським диктатором путіним

"Розмовляв із президентом Ердоганом. Обговорили ключові деталі зустрічі в Туреччині, яка може допомогти в закінченні війни. Вдячний за підтримку та готовність на найвищому рівні сприяти дипломатії. Однаково бачимо необхідність припинення вогню. Також потрібно, щоб партнери забезпечили моніторинг припинення вогню. Ми готові до прямих перемовин із путіним", - написав Зеленський.

Чого очікує Володимир Зеленський

Президент України заявив, що готовий зустрітися з російським диктатором путіним в Анкарі або Стамбулі. Він зазначив, що якщо путін прибуде, то зробить все, щоб домовитися про припинення вогню. Він сказав, що вже існують відповідна домовленість з турецьким президентом Раджепом Тайїпом Ердоганом.

"Ми проговорили з Ердоганом, що в мене буде зустріч з ним в столиці Туреччини – Анкарі. Вона буде в четвер, 15 травня. Ми будемо чекати на зустріч з путіним в Туреччині, щоб росія не маніпулювала містами й не казала, що путін не готовий прилітати в Анкару, а готовий летіти тільки в Стамбул, я одразу хочу сказати, що якщо путін прилітає в Стамбул, а не столицю, я передав сигнал Ердогану і турецька сторона готова, що ми з Ердоганом полетимо в Стамбул", - заявив Зеленський.

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При цьому Зеленський підкреслив, що першочерговим предметом переговорів буде припинення вогню. Лише це дасть можливість проговорити усі інші елементи закінчення війни. Він також наголосив, що лише після політичної волі лідерів є сенс у переговорах в форматі робочих груп.

"Якщо сьогодні путін каже "я не хочу", знов таки мільярд причин може бути – спершу хотів, потім зрозумів, що я готовий – вже не хоче. Але якщо буде крок, якщо він скаже, що хоче припинення вогню, то тоді це буде шлях до проговорення всіх інших елементів закінчення війни", - пояснив Зеленський.

Зеленський також додав, що якщо путін не прибуде до Туреччини, то мають бути посилені санкції проти рф. Зокрема, 17 пакет, який зараз розглядає Європейський Союз.

"Я вважаю, що це значить, що не буде ніякого результату в тому чи іншому форматі, будь-яких зустрічей тощо. Все зайшло достатньо глибоко в питання припинення вогню", - сказав Зеленський.

Що кажуть в рф

Після заяви володимира путіна 11 травня, країна агрессор так і не підтвердила безпосередньої участі російського диктатора путіна в зустрічі з українською делегацією.

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"У цьому плані нічого не змінилося. Ми все зробимо, коли отримаємо відповідні вказівки від президента. Поки що таких вказівок не було. Але я можу підтвердити, що все сказане президентом. Російська делегація буде чекати на українську делегацію в Стамбулі 15 травня в четвер. Тобто завтра", - повідомив речник путіна дмитро пєсков.

Це вже не вперше, коли російська сторона ухиляється від прямої відповіді щодо цього питання.

пєсков повторив лише розпливчасті тези, що президент США Дональд Трамп може використати свій величезний вплив на Україну, щоб "змусити її ближче підійти до ідеї переговорів". За його словами, Київ не готовий до цього.

"путін підтримав припинення вогню, але в умовах, коли армія рф впевнено просувається на фронті, на час перемир'я слід припинити постачання західних озброєнь, а також підготовку особового складу ЗСУ, інакше цей період дасть Україні перевагу", - сказав пєсков.

Варто також звернути увагу, що, на відміну від українського президента, путін ніяким чином не прокоментував особисто свою присутність або відсутність на переговорах в Туреччині. The Washington Post писав, що росію на переговорах з Україною у Стамбулі представлятимуть міністр закордонних справ сергій лавров та помічник російського диктатора путіна із зовнішньої політики юрій ушаков.

Чого очікують партнери

У Державному департаменті США вважають, що переговори України та росії в Стамбулі можуть наблизити сторони до припинення вогню та встановлення тривалого миру. На думку спікера Державного департаменту США Томмі Піготта, ця зустріч може стати вирішальною.

"Як сказав президент (Дональд Трамп – ред.), це критична можливість спробувати досягти припинення вогню і спробувати досягти тривалого миру. Президент ясно дав зрозуміти, що він хоче, щоб ці прямі переговори відбулися", - сказав Піготт.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська делегація буде брати участь у зустрічі. Її очолить держсекретар Марко Рубіо.

"Я дуже сподіваюся, що в четвер будуть перемовини, і є вже перші результати. Наші люди туди поїдуть. Марко Рубіо туди поїде. Ми дуже сподіваємося, що ми зможемо щось зробити", - сказав Трамп.

При цьому сам президент Трамп, попри свої постійні заяви, що з путіним можна мати справу, у середу заявив, що не знає, чи з'явиться російський диктатор на переговорах у Туреччині.

"Він хотів би, щоб я був там, і це можливо. Я не знаю, чи він там буде, якщо мене там не буде. Ми збираємося це з'ясувати", - сказав Трамп журналістам, які подорожували на борту Air Force One до Катару, повідомляє Reuters.

Як зазначає видання, Дональд Трамп заявляв, що може відвідати Туреччину для переговорів у межах своєї поїздки на Близький Схід цього тижня.

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Також у Сполучених Штатах висловили сподівання, що президент путін візьме участь у можливих мирних переговорах у Стамбулі. Раніше Reuters повідомляв, що у Вашингтоні не очікують оголошення планів москви щодо участі в переговорах в Туреччині до четверга.

Турецькі чиновники не очікують візиту президента США Дональда Трампа в четвер, але вони не повністю виключають можливість поїздки найближчими днями, особливо якщо до нього приєднається глава кремля володимир путін, заявили високопоставлені турецькі чиновники на умовах анонімності.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив, що разом із державним секретарем Марко Рубіо у пʼятницю, 16 травня, поїде до Туреччини для участі в російсько-українських переговорах.

За даними Reuters, Віткофф повідомив журналістам у Досі, що поки неясно, чи візьме президент росії володимир путін участь у запланованих переговорах.

Щодо європейських лідерів, то канцлер ФРН Фрідріх Мерц у вівторок, 13 травня, заявив, що ЄС готовий до жорсткіших санкцій проти росії, якщо цього тижня не буде досягнуто прогресу у припиненні війни в Україні. Зеленський готовий до переговорів.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан повідомив увечері, 14 травня, що Україна та росія здійснюють спроби узгодити свої позиції. Вони намагаються зробити це, не втрачаючи позицій у публічній дипломатії та стратегічній політичній комунікації.

"Зараз відбувається неймовірно інтенсивний дипломатичний обмін. Багато сторін ведуть переговори одна з одною. Завтра у Стамбулі заплановані переговори. Є певні делегації. Є делегації, склад яких ще визначається", - сказав Фідан.

Головний дипломат Туреччини зазначив, що точний формат ще не зрозумілий.

"Зараз сторони намагаються узгодити свої позиції. З іншого боку, звичайно, вони намагаються зробити це, не втрачаючи позицій у публічній дипломатії та стратегічній політичній комунікації. Ми це розуміємо, чесно кажучи. Тому що кожен має свою базу…Але важлива стратегічна мета для нас — якомога швидше досягти припинення вогню та розпочати систематичні мирні переговори. Це дуже важливе питання для нашого регіону", - заявив Фідан.

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Замість підсумків

Росіяни мають намір тримати в напрузі усі цивілізовані країни, а не лише Україну. Сьогодні вони кілька разів наголосили, що не розкриють склад своєї делегації. Також незрозуміло, чи буде там володимир путін. Скоріш за все, тільки завтра світ побачить, наскільки щирими були наміри російського диктатора про переговори, про які він оголосив 11 травня.

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У разі, як путін в черговий раз відмовиться від прямих переговорів, є надія, що очільникам деяких остаточно стане зрозуміло, що російський диктатор переслідує лише одну мету – знищити Україну.