Представник мзс рф повідомив, що нові двосторонні переговори США та росії вже "намічені"

Дати передбачуваних переговорів наразі не оголошують, проте про майбутню зустріч у рамках переговорів США-росія вже йдеться.

Про це передає УНН з посиланням на росЗМІ.

Нові двосторонні переговори США та рф мають відбутися, вони плануються. Втім поки дати їх проведення невідомі.

Намічено, але конкретних дат немає - заявив заступник глави мзс росії сергій рябков.

Новий раунд російсько-американських консультацій залежить від того, як сторони будуть оцінювати попередні домовленості та їх виконання

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що лише припинення вогню дасть змогу проговорити усі інші елементи закінчення війни.

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що ЄС готовий до жорсткіших санкцій проти росії.

Президент росії володимир путін образливо висловився про керівництво країн, які підтримують санкції проти москви, назвавши їх "придурками".

Спецпредставник США Кіт Келлог заявив про сподівання щодо участі путіна у мирних переговорах у Стамбулі.