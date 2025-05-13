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CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна
12:11 • 11981 перегляди

CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна

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ЄС готовий до посилення санкцій: Мерц пригрозив рф, якщо припинення вогню в Україні не буде узгоджено

Київ • УНН

 • 242 перегляди

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що ЄС готовий до жорсткіших санкцій проти росії, якщо цього тижня не буде досягнуто прогресу у припиненні війни в Україні. Зеленський готовий до переговорів.

ЄС готовий до посилення санкцій: Мерц пригрозив рф, якщо припинення вогню в Україні не буде узгоджено

Якщо цього тижня не буде досягнуто прогресу в припиненні війни рф в Україні, ЄС готовий запровадити жорсткіші санкції проти москви. Про це ідеться у заяві канцлера ФРН Фрідріха Мерца, передає УНН із посиланням на Der Spiegel.

Ми чекаємо на згоду Путіна і погоджуємося, що якщо цього тижня не буде реального прогресу, ми хочемо разом працювати на європейському рівні над суттєвим посиленням санкцій

– сказав Мерц

Заява канцлера ФРН відбулась на прес-конференції з главою уряду Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Мерц сказав, що лідери ЄС домовилися з президентом України Володимиром Зеленським, що він може взяти участь у переговорах з росією у Стамбулі цього тижня за умови припинення російських бомбардувань та нападів на цивільне населення в Україні.

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наполягає на припиненні вогню з боку рф, щоб стали можливими реальні переговори. Україна вже погодилась на 30-денне припинення вогню.

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з російським диктатором володимиром путіним в Анкарі чи Стамбулі. Якщо путін прибуде, то український лідер готовий зробити все, щоб домовитися про припинення вогню.

російський диктатор володимир путін образливо висловився про лідерів країн, що підтримують санкції проти росії.

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